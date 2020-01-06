Ибрагимович: Хотел забить гол и отпраздновать перед трибунами, как Бог

Форвард Милана Златан Ибрагимович прокомментировал первый матч в футболке "россонери" после своего возвращения.

"Я чувствовал много адреналина, эмоций и чувств, которые были со мной в течение девяти или десяти лет. Взаимопонимание с болельщиками остается прекрасным и предоставляет мне сильную мотивацию. Я хотел выйти на поле, забить гол, а потом отпраздновать как Бог перед трибуной.

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Вы могли заметить, что команде не хватает уверенности и агрессии в реализации, поэтому мы не так эффективны. Нам нужно понять, что делать, чтобы достичь лучшего с этой командой. Я здесь уже четыре дня и постараюсь сделать все возможное, чтобы Милан вновь заиграл. В команде есть определенный недостаток веры.

Я пытался объяснить Леау, какие движения ему нужно делать, все это приходит с опытом. Болельщики недовольны, мы должны продолжать работать и думать позитивно, хотя в данный момент результаты и не лучше, нужно помучиться", – цитирует Ибрагимовича Football-Italia.

Напомним, Милан в первом матче Ибрагимовича не смог обыграть Сампдорию в рамках 18-го тура Серии А (0:0).

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