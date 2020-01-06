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Зинченко и Ярмоленко узнали соперников в Кубке Англии – результаты жеребьевки

6 января 22:48 1158 Читати українською
Зинченко и Ярмоленко узнали соперников в Кубке Англии – результаты жеребьевки
Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко / Getty Images

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии 2019/20. Ярмоленко и Зинченко сыграют против команд из Чемпионшипа.

Манчестер Сити Зинченко сыграет с Фулхэмом в рамках 1/16 финала Кубка Англии, а Вест Хэм Ярмоленко – с Вест Бромвичем, сообщает официальный твиттер FA Cup.

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Интересно, что из английских грандов только Челси знает своего соперника – "аристократы" встретятся с Халл Сити. Арсенал должен сыграть свой матч против Лидса, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм ожидают переигровку 1/32 финала, которые состоятся 14 января. Ливерпуль же ожидает победителя пары Бристоль Сити – Шрусбери Таун.

Отметим, что базовая дата матчей 1/16 финала Кубка Англии – 25 января.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Кубок Англии Кубок Англии 2019/20
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