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Кадар прошел медосмотр в Фехерваре, – СМИ

6 января 12:48 858 Читати українською
Кадар прошел медосмотр в Фехерваре, – СМИ
Тамаш Кадар / Фото из открытых источников

Защитник сборной Венгрии и киевского Динамо Тамаш Кадар находится на пороге от перехода в новый клуб.

Венгерский защитник киевского Динамо Тамаш Кадар уже прошел медосмотр в Фехерваре, сообщает издание NB1. Он прибыл в расположение клуба несколько дней назад. О переходе венгра стороны должны официально сообщить в ближайшее время. Никаких деталей трансфера пока не известно.

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Напомним, игрок сборной Венгрии присоединился к киевскому клубу в феврале 2017 года, перейдя из познанского Леха. В текущем сезоне он провел за киевлян 20 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 4,5 млн евро.

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Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Главное Трансферы Динамо Киев Тамаш Кадар Тамаш Кадар Фехервар Фехервар
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