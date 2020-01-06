Кадар прошел медосмотр в Фехерваре, – СМИ

Защитник сборной Венгрии и киевского Динамо Тамаш Кадар находится на пороге от перехода в новый клуб.

Венгерский защитник киевского Динамо Тамаш Кадар уже прошел медосмотр в Фехерваре, сообщает издание NB1. Он прибыл в расположение клуба несколько дней назад. О переходе венгра стороны должны официально сообщить в ближайшее время. Никаких деталей трансфера пока не известно.

Гармаш перешел из Динамо в Ризеспор по инициативе главного тренера

Напомним, игрок сборной Венгрии присоединился к киевскому клубу в феврале 2017 года, перейдя из познанского Леха. В текущем сезоне он провел за киевлян 20 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 4,5 млн евро.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?