toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Де Росси объявил о завершении карьеры

6 января 21:25 151 Читати українською
Де Росси объявил о завершении карьеры
Даниэле Де Росси / Sky Sport Italia

Полузащитник Бока Хуниорс и легенда Ромы Даниэле Де Росси объявил о решении повесить бутсы на гвоздь.

"На самом деле у меня нет серьезных травм или других серьезных проблем. Просто чувствую, что мне нужно вернуться к семье. Я скучаю за своей дочерью, а она скучает по мне. Я принял это решение, и оно окончательное.

"Бей своих, чтобы чужие боялись": Де Росси грубо едва не сломал партнера по команде

Все пытались убедить меня, но решение уже принято, и в нем нет ничего удивительного. Я оставляю в клубе часть своего сердца. Никто не сможет понять, как это, играть на Бомбонере и находиться в раздевалке Боки. Это был уникальный опыт.

Здесь меня приняли как брата, и я никогда этого не забуду. Я продолжу смотреть игры Боки и, уверен, еще вернусь на трибуны в будущем. Я заканчиваю играть за Боку и вместе с тем заканчиваю игровую карьеру. Впрочем, я точно продолжу работать в футболе", – приводит слова Де Росси Football-Italia.

Напомним, что Де Росси является живой легендой Ромы. В составе римского клуба опорник провел 17 лет, отыграв 616 матчей и записав в свой актив 63 гола и 54 ассиста.

Де Росси трогательно попрощался с Ромой – брутальный Гладиатор провел в команде всю карьеру

blog_ava
Суркисы хотят взыскать с Порошенко 140 млн долларов – дело, к которому причастен Коломойский, рассмотрят в Лондоне
17 января
1086
Теги
Италия Рома Рома Бока Хуниорс Бока Хуниорс Италия Италия Даниэле Де Росси Даниэле Де Росси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
10
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук