Де Росси объявил о завершении карьеры

Полузащитник Бока Хуниорс и легенда Ромы Даниэле Де Росси объявил о решении повесить бутсы на гвоздь.

"На самом деле у меня нет серьезных травм или других серьезных проблем. Просто чувствую, что мне нужно вернуться к семье. Я скучаю за своей дочерью, а она скучает по мне. Я принял это решение, и оно окончательное.

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Все пытались убедить меня, но решение уже принято, и в нем нет ничего удивительного. Я оставляю в клубе часть своего сердца. Никто не сможет понять, как это, играть на Бомбонере и находиться в раздевалке Боки. Это был уникальный опыт.

Здесь меня приняли как брата, и я никогда этого не забуду. Я продолжу смотреть игры Боки и, уверен, еще вернусь на трибуны в будущем. Я заканчиваю играть за Боку и вместе с тем заканчиваю игровую карьеру. Впрочем, я точно продолжу работать в футболе", – приводит слова Де Росси Football-Italia.

Напомним, что Де Росси является живой легендой Ромы. В составе римского клуба опорник провел 17 лет, отыграв 616 матчей и записав в свой актив 63 гола и 54 ассиста.

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