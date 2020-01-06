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Лунин покинет Вальядолид – Реал уже обратился в Федерацию футбола Испании

6 января 09:45 1076 Читати українською
Лунин покинет Вальядолид – Реал уже обратился в Федерацию футбола Испании
Андрей Лунин / ФК Реал Мадрид

Реал окончательно решил досрочно вернуть Андрея Лунина из аренды в Вальядолиде из-за отсутствия игровой практики. За первую половину сезона 2019/20 в активе украинца только 1 сыгранный матч.

Андрей Лунин покинет Вальядолид в текущее трансферное окно. Голкипер сборной Украины не скрывает разочарования своим положением в команде, ведь с начала сезона провел лишь 1 поединок, да и тот в Кубке Испании. В Примере чемпион мира U-20 еще не появлялся на поле, второй год подряд практически не получая игровых минут в чемпионате Испании.

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Руководство Реала уже сообщило Вальядолиду о намерении досрочно расторгнуть арендное соглашение, которое рассчитано до конца текущего сезона. Сам Лунин поддерживает такое решение, ведь хочет получить хоть какое-то игровое время, чтобы иметь возможность вернуться в Реал летом. Голкипер понимает, что в Вальядолиде он не получит шанса проявить себя, ведь Серхио Гонсалес полностью доверяет Жорди Масипу, сообщает Marca.

Ранее украинец надеялся, что сможет убедить тренера выпустить его в матче Примеры, но ситуация побуждает Лунина все же решиться на смену клуба. Лунин не хочет повторения сезона 2018/19, в котором он провел всего 7 матчей за Леганес, хотя рассчитал явно на другое. Реал уже контактировал по этому поводу с Федерацией футбола Испании, чтобы получить разрешение на аренду голкипера в другой клуб Ла Лиги. Ситуацией занимаются юристы, которые надеются на положительное решение вопроса о новой аренды украинца в течение одного сезона.

Реал уже получил несколько предложений по Лунину – как из Испании (Овьедо), так и от иностранных клубов, но в Мадриде не спешат принимать решение. Королевский клуб не хочет повторения ошибок имени Леганеса и Вальядолида, а проанализирует шансы Андрея заиграть в команде, которая на него претендует.

Похоже, что уход Лунина из Вальядолида – дело ближайших дней.

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