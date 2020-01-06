Малиновский получил знак от Гасперини – Аталанта устроила очередное побоище, а конкурент украинца – невероятный

Аталанта на своем поле обыграла Парму в рамках 18-го тура Серии А. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Поединок Аталанта – Парма стартовал в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция игры была доступна на телеканале "Футбол 1". Текстовую онлайн-трансляцию провел "Футбол 24".

Аталанта – Парма – 5:0 – видео голов и обзор матча

Парма, вероятно, делала ставку на быстрый гол. Гости со стартовым свистком ринулись в атаку, но их стараний хватило только на угловой, остроты после которого создать не удалось. После этого Аталанта завладела мячом и начала систематически угрожать воротам "крестоносцев". Бергамаски в основном комбинировали на флангах, стараясь не задерживаться в середине поля. Пармезанцы защищались низким блоком и при первой же возможности забрасывали мяч вперед в надежде, что Кулусевски сможет что-то противопоставить сразу трем защитникам. Справедливости ради отметим, что швед, подписавший накануне контракт с Ювентусом, выглядел весьма достойно.

Конвертировать игровое преимущество в цифры на табло хозяевам удалось на 11-й минуте. Алехандро Гомес получил передачу в районе полукруга, обработал мяч и нанес блестящий удар, попав в самую "девятку" – Луиджи Сепе не имел никаких шансов спасти свою команду.

Забитый мяч совсем не повлиял на ход игры: Парма больше времени проводила в защите, зато Аталанта продолжала владеть инициативой. Да, "черно-синие" уже не бежали в атаку сломя голову, но на количество моментов это не влияло. Больше всего старался Иличич. Йосип был нацелен на удар и пробивал даже с неочевидных позиций, но не выпадал из командных действий. Именно словенец начал вторую голевую атаку. После комбинации на правом фланге Фройлер сместился в центр, обыгрался с Гомесом и точно пробил над руками Сепе – 2:0.

И снова пармезанцы не сделали никаких выводов. Подопечные Роберто Д'Аверсы до отчетного тура подходили с четвертой обороной лиги (20 пропущенных) – лучший показатель был только у первой тройки. Однако противопоставить что-то лучшему нападению никак не удавалось. Аталанта еще до перерыва оформила разгром. Иличич разогнал атаку правым флангом – удар у нападающего не удался, однако первым на добивании оказался Госенс, который с угла вратарской вколотил мяч в сетку. На том команды и ушли на перерыв.

Вторую половину гости начали значительно активнее. Поспособствовал этому выход на поле Роберто Инглезе. Парма стала больше держать мяч и периодически приближаться к воротам Марко Спортьелло. Однако и контратаки Аталанты были очень госторимы. Продолжал феерить Иличич. Йосип смело брал игру на себя, иногда оставляя в дураках сразу трех соперников. Два опасных штрафных бергамаски откровенно потеряли – мяч каждый раз оказывался на трибунах.

На 60-й минуте фортуна наконец отдала должное Иличичу. Йосип откровенно наработал на забитый мяч и сделал это очень красиво. Госенс с левого фланга вырезал подачу в центр штрафной, где словенец классно поймал мяч на ногу и мощным ударом с лета заставил четвертый раз капитулировать Луиджи Сепе. А через 10 минут 72-й номер бергамасков оформил дубль. Иличич на дриблинге прорвался в центр штрафной и без проблем реализовал момент.

В конце концов, матч превратился в откровенное доигрывание. Джан Пьеро Гасперини выпустил на поле Дувана Сапату – колумбиец из-за травмы пропустил ровно три месяца. А на завершающие 15 минут вышел Руслан Малиновский, заменив Алехандро Гомеса. Отметим, что это не замена по позиции. Украинец действовал не в нападении, а на своей привычной позиции в центре поля. Однако запомниться яркими или результативными действиями он не успел.

Эта победа позволила Аталанте набрать 34 очка и приблизиться к четвертому месту в турнирной таблице, которое сейчас занимает Рома, на расстояние одного зачетного пункта. У Пармы осталось 25 очков и седьмая строчка.

Иличич – главное оружие Аталанты

Три месяца назад бергамаски потеряли Дувана Сапату, который был безоговорочным лидером атак в прошлом сезоне. Луис Муриель не сумел бесследно заменить своего соотечественника. Однако Джан Пьеро Гасперини всегда удается найти выход из затруднительного положения. В этой ситуации тренер сделал ставку на Йосипа Иличича. Специалист и раньше не упускал случая похвалить своего подопечного, а в текущем сезоне сделал ставку именно на словенца.

Иличич эффектным ударом с лета завершил идеальную контратаку Аталанты в матче с Пармой

К перформансам Алехандро Гомеса в Италии уже все привыкли, а вот безумный прогресс Иличича в текущем сезоне в чем-то даже стал сюрпризом. 72-й номер "нерадзурри" креативный футболист, способный сыграть на любой позиции в атаке, но комфортнее всего чувствует себя на правом фланге. Поединок против Пармы продемонстрировал, насколько полезным может быть этот исполнитель, когда соперник защищается низким блоком.

Иличич безальтернативно стал лучшим игроком поединка и дело даже не двух забитых мячах. Он постоянно пытался действовать остро. Раскачивал оборону дриблингом (8 успешных попыток), пытался угрожать воротам – 11 ударов, 6 из которых в створ, а еще три были заблокированы. Если взглянуть на зоны атак Аталанты, то там мы увидим баланс: 25% – через центр, 37% и 38% левым и правым флангом соответственно, однако количество атак, доведенных до удара, на фланге словенца почти втрое больше, чем на противоположной. Добавим сюда 9 выигранных единоборств и 38 пасов (среди атакующих игроков больше только у Гомеса (50)) и получим важнейшего игрока Аталанты. Если кому-то захочется списать все на слабость Пармы, то тоже не получится. Защита "крестоносцев" одна из лучших в чемпионате, а забить больше двух голов в ворота Луиджи Сепе в текущем сезоне смог только Кальяри (3:1).

Звоночек для Малиновского

В трех последних матчах Аталанты в Серии А Руслан Малиновский непременно выходил в стартовом составе команды, при этом, дважды отличившись голами, хотя и проиграл голосование за лучшего игрока клуба в декабре Папу Гомесу. Однако на поединок против Пармы Джан Пьеро Гасперини не включил украинца в стартовый протокол.

Игра складывалась так, что наставнику хозяев не нужно было вносить кардинальных изменений. Его команда быстро одержала комфортное преимущество и продолжала доминировать, периодически увеличивая разрыв в счете. При таких условиях тренеры часто прибегают к тактическим экспериментам, стремясь проверить новых исполнителей, или испытать на практике какие-то домашние заготовки. Однако на этот раз рулевой Аталанты хотел наслаждаться игрой, сделав первую замену аж на 72-й минуте – Сапата получил шанс сыграть впервые после травмы.

Малиновскому же досталось всего 13 минут на поле. За это время Руслан просто не мог напомнить Гасперини, что способен на большее в этой команде. Украинец вошел в игру тогда, когда оба соперника фактически остановились и уже ждали финальный свисток. А мы знаем, что Малиновский не тот тип игроков, которые способны самостоятельно заводить команду и вести ее вперед. Он мастерски управляет уже активным механизмом, где все сконцентрированы на одной цели. Аталанта в последние 10 минут матча с Пармой точно такой не была. Конечно, счет 5:0 не способствует сохранению концентрации. В такой ситуации выходить на замену и демонстрировать нечто необычное – практически невозможно.

Неизвестно, что изменилось в команде за две недели, прошедшие после матча с Миланом. Большинство итальянских изданий прогнозировали очередное появление Малиновского в основе. Когда, казалось, Руслан сумел закрепиться в составе бергамасков, Гасперини снова вернул его на исходную позицию. Теперь еще раз нужно доказывать свой уровень и приносить пользу команде. В конце концов, таков он – европейский футбол. Там нельзя расслабляться и жить прошлыми заслугами.

"Маліновський як приклад і наша сила", – Руслан оцінками своєї гри в Аталанті показує шлях до успіху українцям