toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Малиновский получил знак от Гасперини – Аталанта устроила очередное побоище, а конкурент украинца – невероятный

6 января 20:17 2085 Читати українською
Малиновский получил знак от Гасперини – Аталанта устроила очередное побоище, а конкурент украинца – невероятный
Аталанта нанесла позорное поражение Парме

Аталанта на своем поле обыграла Парму в рамках 18-го тура Серии А. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

11’ Алехандро Папу Гомес
34’ Ремо Фройлер
44’ Робин Госенс
60’ Йосип Иличич
71’ Йосип Иличич
 
11’ Алехандро Папу Гомес
34’ Ремо Фройлер
44’ Робин Госенс
60’ Йосип Иличич
71’ Йосип Иличич

Поединок Аталанта – Парма стартовал в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция игры была доступна на телеканале "Футбол 1". Текстовую онлайн-трансляцию провел "Футбол 24".

Аталанта – Парма – 5:0 – видео голов и обзор матча

Парма, вероятно, делала ставку на быстрый гол. Гости со стартовым свистком ринулись в атаку, но их стараний хватило только на угловой, остроты после которого создать не удалось. После этого Аталанта завладела мячом и начала систематически угрожать воротам "крестоносцев". Бергамаски в основном комбинировали на флангах, стараясь не задерживаться в середине поля. Пармезанцы защищались низким блоком и при первой же возможности забрасывали мяч вперед в надежде, что Кулусевски сможет что-то противопоставить сразу трем защитникам. Справедливости ради отметим, что швед, подписавший накануне контракт с Ювентусом, выглядел весьма достойно.

Конвертировать игровое преимущество в цифры на табло хозяевам удалось на 11-й минуте. Алехандро Гомес получил передачу в районе полукруга, обработал мяч и нанес блестящий удар, попав в самую "девятку" – Луиджи Сепе не имел никаких шансов спасти свою команду.

Забитый мяч совсем не повлиял на ход игры: Парма больше времени проводила в защите, зато Аталанта продолжала владеть инициативой. Да, "черно-синие" уже не бежали в атаку сломя голову, но на количество моментов это не влияло. Больше всего старался Иличич. Йосип был нацелен на удар и пробивал даже с неочевидных позиций, но не выпадал из командных действий. Именно словенец начал вторую голевую атаку. После комбинации на правом фланге Фройлер сместился в центр, обыгрался с Гомесом и точно пробил над руками Сепе – 2:0.

И снова пармезанцы не сделали никаких выводов. Подопечные Роберто Д'Аверсы до отчетного тура подходили с четвертой обороной лиги (20 пропущенных) – лучший показатель был только у первой тройки. Однако противопоставить что-то лучшему нападению никак не удавалось. Аталанта еще до перерыва оформила разгром. Иличич разогнал атаку правым флангом – удар у нападающего не удался, однако первым на добивании оказался Госенс, который с угла вратарской вколотил мяч в сетку. На том команды и ушли на перерыв.

Вторую половину гости начали значительно активнее. Поспособствовал этому выход на поле Роберто Инглезе. Парма стала больше держать мяч и периодически приближаться к воротам Марко Спортьелло. Однако и контратаки Аталанты были очень госторимы. Продолжал феерить Иличич. Йосип смело брал игру на себя, иногда оставляя в дураках сразу трех соперников. Два опасных штрафных бергамаски откровенно потеряли – мяч каждый раз оказывался на трибунах.

На 60-й минуте фортуна наконец отдала должное Иличичу. Йосип откровенно наработал на забитый мяч и сделал это очень красиво. Госенс с левого фланга вырезал подачу в центр штрафной, где словенец классно поймал мяч на ногу и мощным ударом с лета заставил четвертый раз капитулировать Луиджи Сепе. А через 10 минут 72-й номер бергамасков оформил дубль. Иличич на дриблинге прорвался в центр штрафной и без проблем реализовал момент.

В конце концов, матч превратился в откровенное доигрывание. Джан Пьеро Гасперини выпустил на поле Дувана Сапату – колумбиец из-за травмы пропустил ровно три месяца. А на завершающие 15 минут вышел Руслан Малиновский, заменив Алехандро Гомеса. Отметим, что это не замена по позиции. Украинец действовал не в нападении, а на своей привычной позиции в центре поля. Однако запомниться яркими или результативными действиями он не успел.

Эта победа позволила Аталанте набрать 34 очка и приблизиться к четвертому месту в турнирной таблице, которое сейчас занимает Рома, на расстояние одного зачетного пункта. У Пармы осталось 25 очков и седьмая строчка.

Иличич – главное оружие Аталанты

Три месяца назад бергамаски потеряли Дувана Сапату, который был безоговорочным лидером атак в прошлом сезоне. Луис Муриель не сумел бесследно заменить своего соотечественника. Однако Джан Пьеро Гасперини всегда удается найти выход из затруднительного положения. В этой ситуации тренер сделал ставку на Йосипа Иличича. Специалист и раньше не упускал случая похвалить своего подопечного, а в текущем сезоне сделал ставку именно на словенца.

Иличич эффектным ударом с лета завершил идеальную контратаку Аталанты в матче с Пармой

К перформансам Алехандро Гомеса в Италии уже все привыкли, а вот безумный прогресс Иличича в текущем сезоне в чем-то даже стал сюрпризом. 72-й номер "нерадзурри" креативный футболист, способный сыграть на любой позиции в атаке, но комфортнее всего чувствует себя на правом фланге. Поединок против Пармы продемонстрировал, насколько полезным может быть этот исполнитель, когда соперник защищается низким блоком.

Иличич безальтернативно стал лучшим игроком поединка и дело даже не двух забитых мячах. Он постоянно пытался действовать остро. Раскачивал оборону дриблингом (8 успешных попыток), пытался угрожать воротам – 11 ударов, 6 из которых в створ, а еще три были заблокированы. Если взглянуть на зоны атак Аталанты, то там мы увидим баланс: 25% – через центр, 37% и 38% левым и правым флангом соответственно, однако количество атак, доведенных до удара, на фланге словенца почти втрое больше, чем на противоположной. Добавим сюда 9 выигранных единоборств и 38 пасов (среди атакующих игроков больше только у Гомеса (50)) и получим важнейшего игрока Аталанты. Если кому-то захочется списать все на слабость Пармы, то тоже не получится. Защита "крестоносцев" одна из лучших в чемпионате, а забить больше двух голов в ворота Луиджи Сепе в текущем сезоне смог только Кальяри (3:1).

Звоночек для Малиновского

В трех последних матчах Аталанты в Серии А Руслан Малиновский непременно выходил в стартовом составе команды, при этом, дважды отличившись голами, хотя и проиграл голосование за лучшего игрока клуба в декабре Папу Гомесу. Однако на поединок против Пармы Джан Пьеро Гасперини не включил украинца в стартовый протокол.

Игра складывалась так, что наставнику хозяев не нужно было вносить кардинальных изменений. Его команда быстро одержала комфортное преимущество и продолжала доминировать, периодически увеличивая разрыв в счете. При таких условиях тренеры часто прибегают к тактическим экспериментам, стремясь проверить новых исполнителей, или испытать на практике какие-то домашние заготовки. Однако на этот раз рулевой Аталанты хотел наслаждаться игрой, сделав первую замену аж на 72-й минуте – Сапата получил шанс сыграть впервые после травмы.

Малиновскому же досталось всего 13 минут на поле. За это время Руслан просто не мог напомнить Гасперини, что способен на большее в этой команде. Украинец вошел в игру тогда, когда оба соперника фактически остановились и уже ждали финальный свисток. А мы знаем, что Малиновский не тот тип игроков, которые способны самостоятельно заводить команду и вести ее вперед. Он мастерски управляет уже активным механизмом, где все сконцентрированы на одной цели. Аталанта в последние 10 минут матча с Пармой точно такой не была. Конечно, счет 5:0 не способствует сохранению концентрации. В такой ситуации выходить на замену и демонстрировать нечто необычное – практически невозможно.

Неизвестно, что изменилось в команде за две недели, прошедшие после матча с Миланом. Большинство итальянских изданий прогнозировали очередное появление Малиновского в основе. Когда, казалось, Руслан сумел закрепиться в составе бергамасков, Гасперини снова вернул его на исходную позицию. Теперь еще раз нужно доказывать свой уровень и приносить пользу команде. В конце концов, таков он – европейский футбол. Там нельзя расслабляться и жить прошлыми заслугами.

"Маліновський як приклад і наша сила", – Руслан оцінками своєї гри в Аталанті показує шлях до успіху українцям

blog_ava
Суркис может, не напрягаясь, до июня заработать на всех трех моих игроках, – Селюк
17 января
896
Теги
Италия Украинцы за рубежом Аталанта Аталанта Статьи Парма Парма Руслан Малиновский Руслан Малиновский Йосип Иличич Йосип Иличич Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Аталанта - Парма
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
21
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук