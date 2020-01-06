Очередные бомбардирские достижения Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Кальяри – 4:0

Ювентус разгромил Кальяри в рамках 18-го тура Серии А благодаря хет-трика Криштиану Роналду. Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Кальяри.

Главным действующим лицом, как часто бывает, стал Криштиану Роналду. Забивать португалец начал только во втором тайме, обокрав защитника, переиграв голкипера и закатив мяч в пустые ворота. Позже Криштиану реализовал пенальти, а затем еще раз переиграл вратаря. Еще один забитый мяч на счету Игуаина.

Роналду установил сразу четыре достижения в матче с Кальяри

Таким чином, Ювентус набрав 45 очок та відірвався від Інтера, який зіграє сьогодні з Наполі, а Кальярі з 29 пунктами залишився п'ятим.

Ювентус хет-триком Роналду уничтожил Кальяри, дебют Ибрагимовича не помог Милану: 18-й тур Серии А, понедельник