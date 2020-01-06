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Очередные бомбардирские достижения Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Кальяри – 4:0

6 января 20:48 534 Читати українською
Очередные бомбардирские достижения Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Кальяри – 4:0
Ювентус – Кальяри – 4:0 – видео голов и обзор матча / фото ФК Ювентус

Ювентус разгромил Кальяри в рамках 18-го тура Серии А благодаря хет-трика Криштиану Роналду. Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Кальяри.

49’ Криштиану Роналду
67’ Криштиану Роналду
81’ Гонсало Игуаин
82’ Криштиану Роналду
 
49’ Криштиану Роналду
67’ Криштиану Роналду
81’ Гонсало Игуаин
82’ Криштиану Роналду

Главным действующим лицом, как часто бывает, стал Криштиану Роналду. Забивать португалец начал только во втором тайме, обокрав защитника, переиграв голкипера и закатив мяч в пустые ворота. Позже Криштиану реализовал пенальти, а затем еще раз переиграл вратаря. Еще один забитый мяч на счету Игуаина.

Роналду установил сразу четыре достижения в матче с Кальяри

Таким чином, Ювентус набрав 45 очок та відірвався від Інтера, який зіграє сьогодні з Наполі, а Кальярі з 29 пунктами залишився п'ятим.

Ювентус хет-триком Роналду уничтожил Кальяри, дебют Ибрагимовича не помог Милану: 18-й тур Серии А, понедельник

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