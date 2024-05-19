Украинец до отчетного тура был лидером бомбардирской гонки, но в параллельном матче Серлот забил четыре мяча Реалу. Довбик "молчал" до 58 минуты, когда замкнул прострел Ивана Мартина. Сейчас Артем отстает от норвежца на два мяча.

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Стоит заметить, что этом же матче Цыганков отдал результативную передачу, а также организовал автогол Валенсии. В нынешнем сезоне Виктор уже забил 6 голов и отдал 6 ассистов. Довбик имеет 21 гол и 7 результативных передач в Ла Лиге.