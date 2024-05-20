Арне Слот согласовал все детали с ливерпульцами и уже в ближайшее время начнет работу в лагере "красных".

Ливерпуль на своем сайте объявил о назначении Арне Слота новым главным тренером клуба.

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45-летний специалист заменит на этом посту легендарного Юргена Клоппа. Нидерландец официально начнет трудиться в ливерпульском клубе 1 июня 2024 года при условии получения разрешения на работу. Предыдущим клубом Слота был Фейеноорд, в котором он работал с 2021 года. Под его руководством команда из Роттердама выиграла чемпионат и Кубок Нидерландов.

Напомним, эпоха Клоппа в Ливерпуле длилась 8,5 лет. "Красные" завершили сезон на третьей строчке АПЛ и выиграли Кубок английской лиги.

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