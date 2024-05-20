В одном из недавних матчей полузащитник Торино Никола Влашич получил травму. Как информирует Večernji list, он заключил с Даличем договорённость: если он не будет полностью готов 1 июня, то не станет претендовать на место в окончательной заявке и отправится домой.

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Тренер внёс в заявку защитника Сассуоло Мартина Эрлича, который получил травму в матче 37-го тура Серии А с Кальяри. Далич надеется, что игрок успеет восстановиться. Также в заявку попал форвард Хайдука Иван Перишич. Далич признал, что экс-игрок Интера, Баварии и Тоттенхэма сейчас находится не в лучшей форме, но выразил надежду, что 35-летний ветеран это исправит.

Заявка сборной Хорватии на Евро-2024

Вратари: Доминик Ливакович (Фенербахче), Ивица Ивушич (Пафос), Недилько Лабрович (Риека);

Защитники: Йосип Юранович (Унион), Йосип Станишич (Байер), Мартин Эрлич (Сассуоло), Йосип Шутало (Аякс), Домагой Вида (АЕК), Марин Понграчич (Лечче), Йошко Гвардиол (Манчестер Сити), Борна Соса (Аякс);

Полузащитники: Лука Модрич (Реал), Марцело Брозович (Аль-Наср), Матео Ковачич (Манчестер Сити), Ловро Майер (Вольфсбург), Марио Пашалич (Аталанта), Лука Иванушец (Фейеноорд), Мартин Батурина (Динамо З), Лука Сучич (Зальцбург), Никола Влашич (Торино);

Нападающие: Анте Будимир (Осасуна), Андрей Крамарич (Хоффенхайм), Бруно Петкович (Динамо З), Иван Перишич (Хайдук), Марко Пьяца (Риека), Марко Пашалич (Риека).

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