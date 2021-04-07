Украина

Динамо – СК Днепр-1: поединок 21-го тура УПЛ состоится в Днепре – известна причина. УАФ назначила арбитров на матчи 21-го тура Премьер-лиги.

Форвард Жуниор Мораес получил памятную футболку от Шахтера за уникальное достижение и оценил свое юбилейное свершение в чемпионате.

Лига чемпионов

Мадридский Реал уверенно победил Ливерпуль благодаря перформансу Винисиуса – видео забитых мячей и обзор первого четвертьфинала турнира.

Английский Манчестер Сити дожал Боруссию Д на 90-й минуте матча 1/4 финала ЛЧ – видео голов и обзор поединка.

Бавария – ПСЖ: Неймар, Мбаппе и Ко отправились на матч ЛЧ – полный список игроков. Наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик назвал потери на матч и выделил одного игрока своей команды.

Другие топ-события

Евро-2020: УЕФА сменит место проведения турнира – один из городов-хозяев провалил подготовку. Сборная Украины сыграет минимум два матча Евро-2020 со зрителями при условии выполнения перечня требований.

Тоттенхэм бунтует: в раздевалке команды недовольны последними заявлениями Моуринью. Итальянская Рома нашла неожиданную замену Фонсеке – у клуба есть несколько вариантов, среди которых и Гасперини.