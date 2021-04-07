Главные новости 6 апреля: Реал и Манчестер Сити одержали тяжелые победы в Лиге чемпионов, Евро-2020 потерял один город
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 6 апреля.
Украина
Динамо – СК Днепр-1: поединок 21-го тура УПЛ состоится в Днепре – известна причина. УАФ назначила арбитров на матчи 21-го тура Премьер-лиги.
Форвард Жуниор Мораес получил памятную футболку от Шахтера за уникальное достижение и оценил свое юбилейное свершение в чемпионате.
Лига чемпионов
Мадридский Реал уверенно победил Ливерпуль благодаря перформансу Винисиуса – видео забитых мячей и обзор первого четвертьфинала турнира.
Английский Манчестер Сити дожал Боруссию Д на 90-й минуте матча 1/4 финала ЛЧ – видео голов и обзор поединка.
Бавария – ПСЖ: Неймар, Мбаппе и Ко отправились на матч ЛЧ – полный список игроков. Наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик назвал потери на матч и выделил одного игрока своей команды.
Другие топ-события
Евро-2020: УЕФА сменит место проведения турнира – один из городов-хозяев провалил подготовку. Сборная Украины сыграет минимум два матча Евро-2020 со зрителями при условии выполнения перечня требований.
Тоттенхэм бунтует: в раздевалке команды недовольны последними заявлениями Моуринью. Итальянская Рома нашла неожиданную замену Фонсеке – у клуба есть несколько вариантов, среди которых и Гасперини.