Форвард Шахтера Жуниор Мораес откровенно счастлив, ведь достиг отметки в 100 забитых мячей в чемпионатах Украины. Произошло это в матче с Ворсклой, где "горняк" оформил победный дубль.

"Я очень счастлив. Особый момент для меня. Когда я еще очень молодым приехал в Украину, мечтал провести здесь хорошую карьеру и достичь многих целей. 100 голов в чемпионате показывают, что все идет правильно и работа дает свои плоды.

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Шахтер играет в атакующий футбол, и у нас всегда много голевых моментов. Спасибо всем партнерам, которые мне ассистировали. Наверное, очень важным был первый гол за Шахтер – в матче с Десной. Он предоставил уверенность в себе, чтобы потом забить еще много мячей", – цитирует Мораеса официальный сайт Шахтера.

Кроме "горняков", Жуниор поиграл в Украине за Динамо и донецкий Металлург. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей на клубном уровне, отличился 7 голами и еще одним ассистом.

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