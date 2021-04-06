Министр спорта Румынии Эдуард Новак проинформировал, что на поединках, которые состоятся в Бухаресте во время Евро-2020, будет разрешено присутствие зрителей. Стадион Националь будет заполнен лишь на 25% – это почти 14 тысяч зрителей.

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"Мы вложили много денег в этот проект. Это самое большое спортивное мероприятие, организованное в Румынии. Каждый болельщик должен предъявить сертификат, подтверждающий, что он вылечился от коронавируса или был вакцинирован. Если у зрителя не будет соответствующего подтверждения, его протестируют на месте. Каждый билет будет содержать дату и время, когда человек должен присутствовать на стадионе, чтобы избежать скоплений при входе", – цитирует министра Digi24.

Стоит заметить, что в Бухаресте запланированы одна встреча 1/8 финала чемпионата Европы и всего три матча группового этапа. В частности, два из них – с участием сборной Украины: против Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня). Еще один матч "сине-желтых" – против Нидерландов (13 июня) – состоится в Амстердаме. Решение о присутствии зрителей пока нет.

К слову, по состоянию на 6 апреля украинцам запрещен въезд на территорию Румынии без соответствующих удостоверений. В соседней стране сейчас действует режим Чрезвычайной ситуации.

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