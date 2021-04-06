Футболисты Тоттенхэма остались возмущенными словами Жозе Моуринью после матча 30-го тура АПЛ против Ньюкасла (2:2), сообщает The Telegraph.

Моуринью в своей манере оценил провальное выступление Тоттенхэма в матче с Ньюкаслом

Португальский тренер намекнул, что ответственность за упущенную победу несут именно игроки. Ранее, Моуринью также позволял себе публично критиковать подопечных, особенно доставалось звене обороны.

После 30-ти туров АПЛ Тоттенхэм расположился на 6-й строчке, отставая на три очка от топ-4.

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