Тоттенхэм бунтует: в раздевалке команды недовольны последними заявлениями Моуринью
22:08 - Читати українською
Неоднозначные высказывания наставника Тоттенхэма Жозе Моуринью не понравились игрокам клуба.
28’ Жоэлинтон
86’ Джо Виллок
Харри Кейн 30’
Харри Кейн 34’
28’ Жоэлинтон
30’ Харри Кейн
34’ Харри Кейн
86’ Джо Виллок
Футболисты Тоттенхэма остались возмущенными словами Жозе Моуринью после матча 30-го тура АПЛ против Ньюкасла (2:2), сообщает The Telegraph.
Моуринью в своей манере оценил провальное выступление Тоттенхэма в матче с Ньюкаслом
Португальский тренер намекнул, что ответственность за упущенную победу несут именно игроки. Ранее, Моуринью также позволял себе публично критиковать подопечных, особенно доставалось звене обороны.
После 30-ти туров АПЛ Тоттенхэм расположился на 6-й строчке, отставая на три очка от топ-4.
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