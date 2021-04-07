Головні новини 6 квітня: Реал і Манчестер Сіті здобули важкі перемоги в Лізі чемпіонів, Євро-2020 втратив одне місто
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 6 квітня.
Україна
Динамо – СК Дніпро-1: поєдинок 21-го туру УПЛ відбудеться у Дніпрі – відома причина. УАФ призначила арбітрів на матчі 21-го туру Прем'єр-ліги.
Форвард Жуніор Мораєс отримав пам'ятну футболку від Шахтаря за унікальне досягнення та оцінив свій ювілейний доробок у чемпіонаті.
Ліга чемпіонів
Мадридський Реал впевнено переміг Ліверпуль завдяки перформансу Вінісіуса – відео забитих м'ячів і огляд першого чвертьфіналу турніру.
Англійський Ман Сіті дотиснув Борусію Д на 90-й хвилині матчу 1/4 фіналу ЛЧ – відео голів та огляд поєдинку.
Баварія – ПСЖ: Неймар, Мбаппе та Ко вирушили на матч ЛЧ – повний список гравців. Керманич мюнхенців Ганс-Дітер Флік назвав втрати на матч і виділив одного гравця своєї команди.
Інші топ-події
Євро-2020: УЄФА змінить місце проведення турніру – одне з міст-господарів провалило підготовку. Збірна України зіграє мінімум два матчі Євро-2020 з глядачами за виконання переліку вимог.
Тоттенхем бунтує: у роздягальні команди незадоволені останніми заявами Моурінью. Італійська Рома знайшла несподівану заміну Фонсеці – клуб має кілька варіантів, серед яких і Гасперіні.