Україна

Динамо – СК Дніпро-1: поєдинок 21-го туру УПЛ відбудеться у Дніпрі – відома причина. УАФ призначила арбітрів на матчі 21-го туру Прем'єр-ліги.

Форвард Жуніор Мораєс отримав пам'ятну футболку від Шахтаря за унікальне досягнення та оцінив свій ювілейний доробок у чемпіонаті.

Ліга чемпіонів

Мадридський Реал впевнено переміг Ліверпуль завдяки перформансу Вінісіуса – відео забитих м'ячів і огляд першого чвертьфіналу турніру.

Англійський Ман Сіті дотиснув Борусію Д на 90-й хвилині матчу 1/4 фіналу ЛЧ – відео голів та огляд поєдинку.

Баварія – ПСЖ: Неймар, Мбаппе та Ко вирушили на матч ЛЧ – повний список гравців. Керманич мюнхенців Ганс-Дітер Флік назвав втрати на матч і виділив одного гравця своєї команди.

Інші топ-події

Євро-2020: УЄФА змінить місце проведення турніру – одне з міст-господарів провалило підготовку. Збірна України зіграє мінімум два матчі Євро-2020 з глядачами за виконання переліку вимог.

Тоттенхем бунтує: у роздягальні команди незадоволені останніми заявами Моурінью. Італійська Рома знайшла несподівану заміну Фонсеці – клуб має кілька варіантів, серед яких і Гасперіні.