Как известно, контракт экс-наставника Шахтера с "волками" рассчитан до 30 июня текущего года. Соглашение может быть продлено, но только в случае квалификации в ЛЧ на следующий сезон. Шансов на это немного (по крайней мере, через чемпионат) – Рома занимает лишь 7 место.

Похоже, уход Фонсеки – дело решенное. По крайней мере, спортивный директор римлян Тьягу Пинту уже контактирует с потенциальными кандидатами на должность нового тренера. Ими являются два португальца – Сержиу Консейсау из Порту и Рубен Аморим из Спортинга, утверждает Corriere dello Sport.

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Приоритетом является первый, ведь его контракт с "драконами" истекает летом. Заметим, именно Порту под руководством Консейсау выбил Ювентус в 1/8 финала ЛЧ.Стороны уже провели переговоры, но сам португалец попросил их отложить, ведь сейчас он сосредоточен на четвертьфинале ЛЧ против Челси.

Правда, у Ромы есть и другие кандидатуры – в частности, называют имена Ивана Юрича (Верона), безработного Маурицио Сарри и наставника Аталанты Джан Пьеро Гасперини. А вот Массимилиано Аллегри, которого тоже сватали в Рим, вряд ли возглавит "джалоросси". Сейчас Рома не рассматривает его как возможного преемника Фонсеки.

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