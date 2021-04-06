Матч с Ворсклой запомнился этническому бразильцу победным дублем, благодаря которому он добрался до отметки в 100 голов в истории чемпионата Украины. Шахтер решил подарить на память футболку с соответствующим числом. Вручал ее Сергей Палкин, после чего и прокомментировал достижение Жуниора Мораеса.

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"Сегодня это имеет историческое значение. Впервые в течение нашей истории действующий футболист Шахтера достиг показателя в 100 голов в чемпионате Украины. Это достаточно серьезное достижение. Жуниор попал, скажем так, в клуб пятерых, куда входят Шацких, Ребров, Селезнев и Воробей. Однако у Мораеса значительно лучший коэффициент результативности. И добавлю, что из 100 голов большинство он забил за Шахтер.

Для меня каждый гол Жуниора очень значим. От форварда требуют голов. Над этим работает вся команда: чтобы у нас было как можно больше голов. Когда они у нас есть, тогда есть и победы, а это главное, что нам нужно", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, кроме Шахтера, Мораес поиграл в Украине за Динамо и донецкий Металлург. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей на клубном уровне, отличился 7 голами и еще одним ассистом.

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