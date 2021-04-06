Реал Мадрид – Ливерпуль – видео голов
22:43 - Читати українською
Реал принимает Ливерпуль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Реал Мадрид – Ливерпуль.
27’ Жуниор Винисиус
36’ Марко Асенсио
Мохамед Салах 51’
27’ Жуниор Винисиус
36’ Марко Асенсио
51’ Мохамед Салах
Реал на правах хозяина встречи сразу завладел инициативой, и это дало результат еще до свистка на перерыв.
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Хавбек мадридцев Тони Кроос роскошным пасом через половину поля нашел Винисиуса, который выбежал на свидание с голкипером и открыл счет. Второй гол не заставил себя долго ждать. Асенсио воспользовался ошибкой защитников Ливерпуля и расстрелял пустые ворота.
На старте второго тайма гости неожиданно отыграли один мяч, точным ударом отметился Салах.
Гол Винисиуса:
Гол Асенсио:
Гол Салаха:
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