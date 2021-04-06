Реал на правах хозяина встречи сразу завладел инициативой, и это дало результат еще до свистка на перерыв.

Реал Мадрид – Ливерпуль: онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов

Хавбек мадридцев Тони Кроос роскошным пасом через половину поля нашел Винисиуса, который выбежал на свидание с голкипером и открыл счет. Второй гол не заставил себя долго ждать. Асенсио воспользовался ошибкой защитников Ливерпуля и расстрелял пустые ворота.

На старте второго тайма гости неожиданно отыграли один мяч, точным ударом отметился Салах.

Гол Винисиуса:

Гол Асенсио:

Гол Салаха: