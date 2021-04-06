Маурисио Почеттино определился с обоймой футболистов, которые отправились в Мюнхен на поединок против действующего победителя Лиги чемпионов.

Аргентинский тренер взял в Германию 23 игроков – среди них лидеры атаки Неймар, Мбаппе и Ди Мария. Зато по разным причинам отсутствуют ряд важных исполнителей – Верратти, Паредес, Бернат, Флоренци, Икарди и Курзава, информирует официальный сайт французского клуба.

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Напомним, серьезная потеря есть и у Баварии. Из-за травмы не сыграет лучший бомбардир мюнхенцев Роберт Левандовски, который пропустит оба поединка против команды Почеттино.

Матч Бавария – ПСЖ стартует 7 апреля в 22:00 по Киеву. Отметим, что эти команды играли в финале ЛЧ 2019/20 – точный удар Кингсли Комана принес мюнхенцам победу в турнире.

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