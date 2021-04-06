Комитеты Украинской ассоциации футбола определились с официальными лицами, которые будут работать на матчах 21-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21.

Грядущий тур УПЛ продлится всего два дня – 10 и 11 апреля. VAR будут использовать сразу на четырех матчах, сообщает официальный сайт УАФ.

Динамо – СК Днепр–1: поединок 21–го тура УПЛ состоится в Днепре – известна причина

10 апреля

14:00 – Мариуполь – Шахтер, арбитр – Анатолий Абдула;

17:00 – Динамо – СК Днепр-1, арбитр – Игорь Пасхал, арбитр VAR – Андрей Коваленко;

19:30 – Десна – Александрия, арбитр – Денис Шурман, арбитр VAR – Сергей Бойко;

11 апреля

14:00 – Заря – Ингулец, арбитр – Дмитрий Кривушкин, арбитр VAR – Виталий Романов;

14:00 – Ворскла – Львов, арбитр – Николай Балакин;

17:00 – Рух – Минай, арбитр – Екатерина Монзуль, арбитр VAR – Виктор Копиевский;

19:30 – Олимпик – Колос, арбитр – Александр Дердо.

Заметим, после 20–ти туров в Премьер-лиге лидирует Динамо, которое опережает Шахтер на 7 зачетных баллов. На последней строчке расположился Рух.

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