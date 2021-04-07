Манчестер Сити принимал Боруссию Д в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Боруссия Д.

Де Брюйне открыл счет во встрече. Бельгиец самостоятельно начал атаку хозяев и завершил ее точным ударом после обыгрыша с партнерами.

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Несмотря на определенное преимущество подопечных Гвардиолы, дортмундцы сумели выровнять положение незадолго до финального свистка. Когда казалось, что ничья неизбежна, Фоден ударом в дальний угол все же вырвал победу.

Ответный матч между этими соперниками состоится 14 апреля.

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