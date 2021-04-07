Манчестер Сити – Боруссия Д – 2:1 – видео голов и обзор матча
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Манчестер Сити принимал Боруссию Д в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Боруссия Д.
19’ Кевин де Брюйне
90’ Фил Фоден
Марко Ройс 84’
19’ Кевин де Брюйне
84’ Марко Ройс
90’ Фил Фоден
Де Брюйне открыл счет во встрече. Бельгиец самостоятельно начал атаку хозяев и завершил ее точным ударом после обыгрыша с партнерами.
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Несмотря на определенное преимущество подопечных Гвардиолы, дортмундцы сумели выровнять положение незадолго до финального свистка. Когда казалось, что ничья неизбежна, Фоден ударом в дальний угол все же вырвал победу.
Ответный матч между этими соперниками состоится 14 апреля.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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