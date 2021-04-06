Три года назад в Киеве мадридский Реал выиграл свой последний "ушастик", разгромив Ливерпуль благодаря перформансу Кариуса и шедевру Бейла. Тот матч породил один из вечных вопросов в истории современного футбола – проиграли бы мерсисайдцы, если бы Салах не получил травму, а Кариус не поймал антикураж? Фанаты «красных» вряд ли согласятся со справедливостью того поражения, поэтому матч со "сливочными" в нынешней ЛЧ представлял собой прекрасный шанс взять реванш.

Благо, мерсисайдцы в предыдущих трех матчах праздновали три победы, причем они заставили Юргена Клоппа внести изменения в классическое трио нападающих. Жота провел последние поединки настолько качественно, что заменил Фирмино в основном составе. У Реала же из-за травмы и коронавируса выпало звездное звено центрбеков – Зинедин Зидан не мог рассчитывать ни на Рамоса, ни на Варана.

Впрочем, "сливочным" безумное количество потерь до сих пор не мешало – в последний раз мадридцы проигрывали только в конце января, а в топ-матчах они выглядят очень мощно благодаря гибкой тактике, основанной на принципе адаптации под соперника. Словом, встреча обещала быть интересной.

Ожидалось, что Реал без лидеров обороны сыграет в осторожный футбол и сосредоточится на скучной работе с замедлением и растягиванием ливерпульских 4-3-3. Нечто похожее и произошло, только мадридцы и не думали действовать осторожно. Сразу со стартовым свистком они захватили контроль над мячом и территорией, в первые 15 минут даже не выпустив англичан за центральный круг. Без мяча подопечные Зинедина Зидана агрессивно прессинговали, перекрывая варианты передач в центр и накрывая защитников на стадии розыгрыша.

При этом "сливочные» не затягивали с обострением. Уже на 96-й секунде Бензема нанес дебютный удар (с дистанции, без проблем для Алиссона), а на 13-й минуте прошел первый голевой момент – это Винисиус замкнул подачу с левого фланга ударом головой в дальний угол. Мяч прошел в метре от дальней стойки! Ливерпуль огрызнулся банальной подачей Трента в руки Куртуа и позиционной атакой без завершения.

Реал же продолжил нагнетать в середине тайма. Мадридцы раз за разом проверяли защитников на предмет рывков в штрафную – сначала Винисиус и Бензема нагрузили Кабака (Озан выигрывал борьбу и спас от нескольких ударов). На 24-й минуте раздался очень опасный звоночек: Трент ошибся с пасом и позволил Каземиро выполнить вертикальную передачу на ход Кариму, однако снова мерсисайдцев спас Кабак.

Впрочем, выводов подопечные Юргена Клоппа из такого футбола не сделали, за что и прилетело наказание на 27-й: Кроос выполнил роскошный заброс из глубины за спину Филлипсу, а Винисиус принял мяч и легко переиграл Алиссона – 1:0!

Казалось, что Ливерпуль теперь точно включится, но все произошло с точностью до наоборот. Реал начал просто разрывать мерсисайдцев. На 31-й минуте Бензема качнул Филиппса в штрафной и упал при столкновении с Кабаком (без пенальти), на 32-й Винисиусу дали пробить с 11-ти метров (мимо левого угла), а на 34-й Карим чудом не замкнул навес Васкеса на дальнюю штангу.

Наконец, на 36-й Мадрид сделал то, что следовало из духа игры, а помог в этом Трент. Правый фулбек в попытке перехватить заброс от Крооса выбил мяч за спину собственным центрбекам – там удачно расположился Асенсио, который первым же касанием перебросил Алиссона, а вторым добил мяч в пустые ворота. 2:0! Это был восьмой удар Реала, в то время как у Ливерпуля не было ни одного. Юрген Клопп был настолько рассерженным, что уже на 41-й минуте снял с игры Кейта. На поле вышел Алькантара.

Его выход моментального улучшения не принес, а вот Реал на 43-й еще мог разгром устроить. Опять на помощь пришли сами мерсисайдцы: Кабак не смог отдать пас с фланга на Алиссона, подарив мяч Асенсио, а тот вышел один на один с голкипером и пробил с острого угла – мимо! В итоге, на перерыв команды отправились при комфортном преимуществе сливочных на табло. Ливерпуль так и не нанес ни одного удара.

"Красным" необходимо было срочно сокращать разрыв. Юргену Клоппу, похоже, удалось достучаться до своих подопечных, ведь на первых минутах второго тайма Ливерпуль прижал Реал. Команда заработала ряд стандартов, усадила Васкеса на желтую и несколько раз вошла в штрафную – мадридцы явно занервничали. Не хватало только ударов.

Первый из них прошел на 51-й минуте и сразу завершился взятием ворот! Жота ворвался в штрафную и попытался пробить, но удар заблокировали, а мяч отскочил на Салаха. Мохамед стоял прямо перед Куртуа и прошил голкипера, хотя в эпизоде ​​было подозрение на офсайд. Повтор показал, что гол был чистым – 2:1! Казалось, что сейчас мерсисайдцы быстро доведут дело и до камбэка.

Впрочем, "сливочные" достаточно быстро вернули инициативу. Уже на 58-й минуте они закрутили карусель вокруг штрафной Ливерпуля, следствием которой стал заблокированный выстрел Бензема метров с 15-ти и накрытый дальний выстрел Каземиро. Еще через три минуты после скидки от Асенсио с линии штрафной стрелял Кроос – над перекладиной!

На 63-й же Реал выскочил в контратаку 2 в 1 усилиями Асенсио и Винисиуса, однако Марко ошибся с финальным пасом на Жуниора. Ливерпуль ничем не отвечал, за что и был наказан на 65-й минуте: Модрич сместился по линии штрафной и выкатил пас на 11 метров под удар Винисиусу, f бразилец в касание пробил под правую штангу – 3:1!

Ровно через минуту мадридцы могли и четвертый гол забить, однако Асенсио, получив пас от Бензема и оказавшись прямо перед Алиссоном, не смог обработать мяч. На 72-й уже Карим решил пробить метров с 17-ти в ближний угол, но Алиссон и здесь выручил Ливерпуль. Мерсисайдцы огрызнулись дальним ударом Алькантары на трибуны, после чего Юрген Клопп решился на замены – он снял Кабака, усилив атаку нападающим Фирмино, и выпустил Шакири вместо Жоты. Зинедин Зидан, в свою очередь, ещё на 70-й минуте бросил в бой Вальверде, а на 85-й для контратак вышел свежий Родриго.

В эндшпиле встречи команды ничего интересного не создали. У Реала было два перспективных контрвыпада, но Родриго их запорол. Ливерпуль выглядел активнее, но все попытки атак мерсисайдцев выглядели апатично и безидейно. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу "сливочных" – 3:1!