Матч очередного тура украинской Премьер-лиги между Динамо и СК Днепр-1 состоится на Днепр-Арене, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Причина такой рокировки следующая. Поединок первого круга между командами по договоренности сторон состоялся на НСК Олимпийский. Тогда киевский клуб был номинальным гостем. И теперь "бело-синие" возвращают "долг" сопернику.

Напомним, матч запланирован на 10 апреля, начало в 17:00. Динамо после 20-ти туров уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 49 очков, СК Днепр-1 с 25 баллами – восьмой.

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