Евро-2020: УЕФА сменит место проведения турнира – один из городов-хозяев провалил подготовку
Англия претендует на дополнительные 4 матча континентального первенства.
Стадион в Дублине близок к исключению из списка арен, которые будут принимать поединки Евро-2020, сообщает The Sun.
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Ирландцы не смогли предоставить УЕФА достаточно гарантий, которые требовались от хозяев турнира. Таким образом 4 матча, которые планировали сыграть в Дублине, вероятно, будут перенесены в Англию. Резервной ареной для этого был избран новый стадион Тоттенхэма.
Лондонская полиция уже предостерегает о возможных трудностях проведения поединков, ведь в столице Англии уже зарезервировано 7 матчей на легендарном Уэмбли.
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