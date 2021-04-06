Стадион в Дублине близок к исключению из списка арен, которые будут принимать поединки Евро-2020, сообщает The Sun.

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Ирландцы не смогли предоставить УЕФА достаточно гарантий, которые требовались от хозяев турнира. Таким образом 4 матча, которые планировали сыграть в Дублине, вероятно, будут перенесены в Англию. Резервной ареной для этого был избран новый стадион Тоттенхэма.

Лондонская полиция уже предостерегает о возможных трудностях проведения поединков, ведь в столице Англии уже зарезервировано 7 матчей на легендарном Уэмбли.

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