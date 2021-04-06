Гвардиола против довольно неудобного соперника. В 4 очных матчах (если учесть Международный кубок чемпионов) англичане не одержали ни одной победы, а команды не забивали больше гола. После сухих побед над гладбахской Боруссией настал черед и одноименного клуба? Лидеры АПЛ находятся в гораздо лучшей форме, чем во время предыдущих поединков против "шмелей". Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд, на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Главный бомбардир текущего сезона ЛЧ Холанд (10 голов) против команды, которая очень хочет его подписать. Да еще и с украинским акцентом в лице Зинченко. Могла ли интрига быть еще большей?

Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд: онлайн-трансляция матча 1/4 ЛЧ – Зинченко в заявке

Более 60% владения за хозяевами, а первый момент у немцев. Это 17-летний Беллингем на 8 минуте едва не поразил ворота земляков. Активный на старте англичанин разобрался с Уокером и пробил на грани вратарской – Эдерсон парировал так, чтобы не добили Холланд и компания. Подопечные Гвардиолы забили с первого же удара на 19-й. Эмре Джан дико ошибся в центре поле, наивно отдавая пас через 3 соперников. Де Брюйне разогнал атаку с фланга на фланг и сам же завершил – Марез блестяще выложил на вратарскую. Классный прессинг Боруссии, Родри вынужден отходить назад. Перехват и мгновенный заброс на Ройса – удара не получилось, но было красиво.

Пенальти назначает румынский судья Хацеган. И снова Джан. В воздухе якобы влупил опорник Дортмунда по колену Родри, который красиво завалился на газон. Итальянские помощники на VAR рекомендуют пересмотреть эпизод главному арбитру. Сомнительно, даже повторы не слишком помогают. Нету пенальти, но остается желтая Джану? Чудеса да и только. Беллингем на 37 минуте забивает, опережая голкипера Сити. Хацеган считает, что там накладка на Эдерсона. Тоже очень противоречиво. Еще несколько перспективных подходов манчестерцев. Только по 3 удара у команд за 45 минут, по одному из пределов штрафной. Равная игра, где класс и организация лишь немногим делают лидера АПЛ лучше.