"Повторение финала ЛЧ 2019/20? Не знаю, как для соперника, но мы не думаем об этом. Завтра будет совсем другая игра, у ПСЖ новый тренер, но обе команды хотят пройти дальше. У них сильный кипер, сильная защита и, конечно, качественное нападение. Мы должны учесть это.

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У нас есть потеря – Марк Рока получил повреждение и не сыграет завтра. Вероятно, не будет и Сержа Гнабри, у которого болит горло. Посмотрим, в какой форме будут футболисты. Окончательное решение по составу будет завтра. Но могу сказать, что наличие такого вратаря, как Нойер, дает нам преимущество.

Очень важно захватить контроль над мячом, а после потери как можно скорее отбирать его. Бавария должна быть более решительной, чем в игре против Лейпцига", – цитирует Флика официальный сайт Баварии.

Матч Бавария – ПСЖ стартует 7 апреля в 22:00 по Киеву.

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