Украинская ассоциация футбола отрапортовала о проведении следственных действий с целью предотвращения игры "на контору".

Служба внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований УАФ 16 апреля 2024 года открыла служебное расследование по матчу 16-го тура УПЛ Минай – Динамо, состоявшегося 17 апреля 2024 года, информирует официальный сайт организации.

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По сообщению главы Службы Андрея Давыденко, превентивными мерами было предупреждено влияние (манипулирование) на результат матча.

Отмечается, что в рамках служебного расследования осуществлена командировка в расположение Миная и собраны данные и показания, касающиеся дела. В частности, опрошены представители закарпатского клуба и представитель третьей стороны. Все материалы будут переданы в комитет по этике и честной игры.

Напомним, ранее сообщалось, что игроки Миная Дмитрий Немчанинов и Евгений Скиба получили предложение за 5000 долларов сдать поединок с Динамо. Футболисты отказались и сообщили об этом руководству закарпатского клуба. Минай уже успел провести внутреннее расследование и выразил полную поддержку игрокам.

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