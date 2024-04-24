Защитник Металлиста и сборной Украины U-17 Кирилл Дигтярь остается в сфере интересов Шахтера – "горняки" уже определились с суммой, которую готовы отдать за игрока.

Как стало известно "Футбол 24", Шахтер проявляет большой интерес к Кириллу Дигтярю из Металлиста. "Горняки" уже несколько раз пробовали договориться о трансфере капитана сборной Украины U-17, предлагали 1-1,5 млн евро + процент от продажи, но каждый раз получали отказ.

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Отметим, что агенты Дигтяря ищут ему клуб за рубежом. В частности, выходили на Манчестер Юнайтед – скауты манкунианцев даже ездили смотреть его игру за сборную. Однако Кирилл манкунианцев не впечатлил. Сейчас актуальное направление – другие клубы в Англии и Испании.

Напомним, Дигтярь – воспитанник Металлиста. Кирилл является рекордсменом УПЛ – он самый молодой игрок в истории чемпионатов Украины (дебют состоялся в возрасте 15 лет 159 дней в матче 24-го тура сезона 2022/23 против СК Днепр-1).

Сейчас защитник выступает за харьковчан в Первой лиге: в текущем сезоне он в 18 матчах отметился голом и 4 ассистами. Его контракт с Металлистом действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.

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