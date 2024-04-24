Черноморец может продать в Динамо еще одного своего игрока – речь идет о защитнике Владимире Салюке.

Одесситы предлагают Динамо приобрести Владимира Салюка, сообщает Telegram-канал Футбол с вертолета.

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Еще недавно защитника оценивали в миллион долларов, но сейчас аппетиты Черноморца существенно уменьшились – "моряки" готовы продать игрока со скидкой более 50%. Связано это с тем, что уровень выступлений Салюка за последние месяцы существенно снизился, а "бело-синие" не слишком заинтересованы в центрбеке, который вряд ли сможет усилить позицию.

Добавим, что Салюка прошлой зимой якобы хотел подписать шведский Хаммарбю, но Черноморец отказался от предложения в 600 тысяч долларов. В этом сезоне Владимир провел за одесситов 24 матча во всех турнирах, но результативными действиями не отличался. Черноморец уже договорился про трансфер другого своего игрока в Динамо – речь о Максиме Брагару.

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