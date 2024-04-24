Нападающий СК Днепр-1 Рамик Гаджиев может получить вызов в сборную Азербайджана, сообщает Azerisport.

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По информации источника, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) намерена привлечь футболиста к игре за команду исторической родины. 18-летний форвард – уроженец Баку, но в детстве его семья перебралась в Украину.

Напомним, в текущем сезоне Рамик дебютировал за днепрян в УПЛ, проведя 5 матчей. Также в его активе 3 поединка в составе сборной Украины U-19. Несмотря на это на взрослом международном уровне Гаджиев может выбрать сборную Азербайджана.

К слову, азербаджанцы не впервые переманивают украинских игроков. Ранее под знамена их сборной перешли Павел Пашаев, Эмиль Мустафаев, Рустам Ахмедзаде и Анатолий Нуриев.

Интересно, что сборная Азербайджана за свою историю ни разу не смогла квалифицироваться на чемпионат Европы и чемпионат мира.

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