Как стало известно Sport24.ua, защитник львовян Виталий Роман и вратарь Дмитрий Ледвий попали на радары Удинезе.

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Представители клуба Серии А следили за Романом еще в матчах юношеской ЛЧ, когда Рух на равных боролся с Интером и Миланом. Фриульцам импонирует умение 21-летнего защитника сыграть на обоих флангах обороны. Параллельно Удинезе обратил внимание и на 20-летнего Ледвия, который в нынешнем сезоне стал основным кипером Руха (23 матча, 7 "клиншитов" и 21 пропущенный мяч). Статистика Романа – 22 матча, один ассист.

Добавим, что Удинезе вплотную приблизился к зоне вылета и рискует покинуть Серию А по итогам сезона. Спасать ситуацию позвали обладателя "Золотого мяча-2006" Фабио Каннаваро, которого несколько дней назад назначили главным тренером "маленьких зебр".

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