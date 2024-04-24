Форвард Роман Яремчук вернулся к тренировкам с Валенсией, сообщает AS.

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По информации источника, нападающий впервые вышел на поле после травмы подколенной мышцы левой ноги, которую получил три недели назад. Сейчас игрок сборной Украины занимается индивидуально.

Отмечается, что Роман сохраняет шансы сыграть против Барселоны (в рамках 33-го тура Ла Лиги), ведь поединок, который должен был состояться в субботу, перенесли на понедельник.

Напомним, в текущем сезоне Яремчук провел за Валенсию 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

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