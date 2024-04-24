Как стало известно "Футбол 24", Хусрав Тоиров покинет Шахтер по окончании сезона. Полноценно или на правах аренды. Пушич на него не рассчитывает, а за U-19 уже не сможет выступать из-за возраста.

Шахтер оштрафует вингера на месячную зарплату из-за лайка под постом о победе россиян – деньги передадут ВСУ

Важное условие Шахтера – новый клуб Тоирова должен быть не из России. Если не найдут клуба за рубежом, отдадут в аренду какому-то из клубов УПЛ.

Напомним, Хусрав Тоиров присоединился к Шахтеру в марте 2023 года. Вингер успел провести за первую команду донетчан лишь два матча, преимущественно играя за молодежку. Недавно Тоиров поставил лайк под постом в Инстаграме о победе России над Сербией (4:0) в товарищеском матче, из-за чего был оштрафован на месячную зарплату.

Шахтер дожал обескровленную Зарю, одержав сверхтяжелую победу – "горняки" восстановили комфортный отрыв от Динамо