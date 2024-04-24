Шахтер готов отпустить провального легионера – "горняки" имеют принципиальное условие
Вингер Шахтера Хусрав Тоиров может покинуть донецкий клуб будущим летом.
Как стало известно "Футбол 24", Хусрав Тоиров покинет Шахтер по окончании сезона. Полноценно или на правах аренды. Пушич на него не рассчитывает, а за U-19 уже не сможет выступать из-за возраста.
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Важное условие Шахтера – новый клуб Тоирова должен быть не из России. Если не найдут клуба за рубежом, отдадут в аренду какому-то из клубов УПЛ.
Напомним, Хусрав Тоиров присоединился к Шахтеру в марте 2023 года. Вингер успел провести за первую команду донетчан лишь два матча, преимущественно играя за молодежку. Недавно Тоиров поставил лайк под постом в Инстаграме о победе России над Сербией (4:0) в товарищеском матче, из-за чего был оштрафован на месячную зарплату.
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