"Если Шахтер выиграет у Динамо, то уже будет чемпионом. Я об этом сказал еще в начале чемпионата. Одну команду уже точно устраивает ничья, поэтому игра может не получиться – разбивай себе и играй от обороны, вот и все.

"Металлист 1925 не его клуб – это еще одна отговорка": Леоненко откровенно оценил тренерские качества Скрипника

Хотя это и не тактика Шахтера. А Динамо не очень и умеет контролировать мяч. К сожалению, мастерства не хватает.

Посмотрите на Ливерпуль. Там такие же трактористы, как и у нас, только там большие деньги. В АПЛ люди получают 100 тысяч фунтов в неделю, а делают ошибки, как у нас в УПЛ.

Как вы считаете, Динамо или Шахтер сейчас взяли бы Мудрика к себе за такие деньги? Вряд ли. Его бы уже наши фанаты съели. Поэтому чемпионат Англии ничем не лучше УПЛ, просто его интереснее смотреть, потому что там люди рыгают и умирают, ошибки такие же как и у нас, просто за большие деньги", – цитирует Леоненко FanDay.

Напомним, после 26-ти туров Шахтер опережает Динамо в турнирной таблице УПЛ на 4 очка.

Карпати повертаються: в УПЛ їх чекає пристрасне дербі з Рухом, революція складу і... ймовірне розчарування