Закарпатский клуб опубликовал выводы относительно предложений Дмитрию Немчанинову и Евгению Скибе сдать матч против Динамо за вознаграждение.

“Минай провел внутреннее расследование по факту попытки привлечения игроков нашего клуба к организации матчей с фиксированным результатом.

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По результатам внутреннего расследования у Миная нет никаких оснований подозревать футболистов в нечестной игре и клуб выражает полное доверие игрокам и тренерскому штабу.

В то же время информируем, что Минай сотрудничает со Службой внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований УАФ. Следственные действия продолжаются. Клуб обязуется в дальнейшем способствовать следствию, чтобы в результате помочь побороть такие явления в украинском футболе, как "договорные" матчи и матчи с фиксированным результатом", – говорится в официальном заявлении закарпатцев.

Напомним, поединок-доигровка 16-го тура УПЛ между Минаем и Динамо завершился победой киевлян со счетом 3:1 – автоголом в этой игре отметился именно Немчанинов.

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