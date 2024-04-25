Эвертон на своем поле разобрался с Ливерпулем (2:0) в 29 туре АПЛ. Отчет о матче и игре Виталия Миколенко читайте на "Футбол 24".

Эвертон затоптал Клоппа в дебюте

Ливерпуль претендует на чемпионство, а Эвертон борется за выживание, однако в дерби турнирная таблица значит чуть меньше, чем ничего. За "ирисок" было страшно после избиения от Челси, но сегодня перед фанами предстала совсем другая команда: сконцентрированная, настырная и четкая в своих действиях.

Эвертон разносил гостей в первой четверти поединка – 8:2 по ударам. Калверт-Льюин заработал быстрый пенальти, открывшись под классный пас Харрисона внешней стороной стопы. Алиссон не спас Ливерпуль (фол и желтая), зато спас VAR. У форварда Эвертона зафиксировали маленький офсайд.

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Хозяева не сбавляли обороты. Им удавалось отбирать мяч на чужой половине и зарабатывать стандарты, а каждый стандарт превращался в пожар в штрафной Ливерпуля. Годфри, Калверт-Льюин и Тарковски могли забивать. Отличился в итоге Брентуэйт – оборона "красных" в панике не смогла выбить мяч.

Пикфорд – стена

Лишь после гола Ливерпуль постепенно начал перехватывать инициативу. Появились быстрые комбинации, которые прорывали организованную оборону Эвертона. Форварды гостей поочередно выходили на ударные позиции. Тут уже статистика ударов кардинально изменилась – 0:7.

Впрочем, Пикфорд намертво закрыл свои ворота. Голкипер "ирисок" парировал два удара в упор, когда казалось, что гола не избежать. Латиноамериканские танцы Ливерпуля его не волновали – Джордан не позволил забить Нуньесу и Диасу (два момента в сумме потянули на 0,68xG).

У наступному турі АПЛ Ліверпуль зіграє з Вест Хемом. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: мерсисайдці переможуть. Коефіцієнт на успіх Ліверпуля – 1,56. Звитяга лондонців оцінена в 5,4, а нічия – 4,76. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,4, тоді як на тотал менше можна поставити за 2,94.

Миколенко – герой

Миколенко традиционно вышел в старте Эвертона и получил сложную задачу – оборонять фланг против Салаха, которому активно помогали Александер-Арнольд и Собослай. Три лучших (дискуссионно) игрока Ливерпуля в зоне украинца.

Очевидно, что полностью зацементировать фланг невозможно. Виталий плотно играл против Салаха, не давал разбежаться, но тот все равно нашел вариант обострить. Трент идеально забросил за спину Миколенко, а египтянин уже ждал, чтобы прострелить вдоль ворот (спас Годфри).

Затем случился ужасный эпизод. Миколенко неудачно упал в собственной штрафной после борьбы с Дарвином. Левая нога украинца так жутко подвернулась, что трансляторы даже не показывали повтор, чтобы не шокировать зрителей. Только когда Виталий поднялся на ноги, Sky решился дать повтор.

Миколенко долго корчился от боли. Был страх тяжелой травмы. Но защитник не только сам покинул поле, но и вернулся доиграть первый тайм! Трибуны поддержали Виталю шквальными аплодисментами, а затем повторяли овации каждый раз, когда он встречался с мячом. Миколенко еще успел разрядить обстановку выносом.

В соцсетях удивлялись, как Миколенко вообще ходит. "Когда смотришь на Миколенко, то не удивительно, что россияне не могут завоевать Украину", – пишет один болельщик в Twitter. "Как лодыжка Миколенко такое выдержала. И это он еще носит в заднем кармане Салаха", – добавляет другой.

Риск травмы не исчез, ведь на второй тайм Миколенко уже не вышел. Его заменил Янг. Ждем хороших новостей за полтора месяца до Евро-2024.

Ливерпуль споткнулся, Эвертон спасается

Во втором тайме Ливерпуль не имел ощутимого преимущества. Да, был перспективный удар Диаса в каркас, но и Эвертон солидно отвечал ударами Макнилла. Хозяева закрепили преимущество вторым голом. Конечно, со стандарта. Макнилл красиво подал, а партнеры изолировали Калверта-Льюина на дальней штанге. Одинокий форвард головой загнал мяч в угол.

Ливерпуль заслуженно проиграл и значительно ухудшил свои позиции в чемпионской гонке. Арсенал оторвался от "красных" на три очка, а Манчестер Сити проигрывает лишь один балл, имея два матча в запасе. Эвертон тем временем сделал грандиозный шаг к спасению. Отрыв от зоны вылета составляет уже 8 пунктов. Миколенко и компания должны сохранить прописку в элите.