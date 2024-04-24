Список претендентов на Артема Довбика пополнился еще одним громким именем.

Наполи также рассматривает возможность приглашения 26-летнего украинца, сообщает Tuttomercatoweb.

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Партенопейцы готовятся, что летом кто-то активирует клаусулу Виктора Осимхена на 130 млн евро. Под вопросом и будущее Джованни Симеоне, поэтому Наполи точно понадобится новый центрфорвард. Довбика оценивают примерно в 30 млн евро, что не станет проблемой для итальянского гранда. Альтернатива – Джонатан Дэвид из Лилля.

Добавим, что Довбик в нынешнем сезоне провел за Жирону 33 матча, оформив 18 голов и 7 ассистов.

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