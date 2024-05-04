Болельщики Роды искренне поверили, что их команда оформила повышение в Эредивизи за тур до финиша.

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"Желто-черные" уверенно обыграли Камбюр 2:0 и слышали отличные новости из параллельного матча Гронингена. Главный конкурент минимально уступал Телстару вплоть до компенсированного времени. Нетерпеливые фанаты Роды массово выскочили на поле и начали праздновать.

И вдруг поступает шокирующая новость – Гронинген сравнял на 90+5-й минуте! "Бело-зеленая Армия" сократила отставание до трех очков и еще имеет шанс обойти Роду в последнем туре благодаря лучшей разнице голов. Перца ситуации добавляет тот факт, что именно эти команды завершат чемпионат 10 мая очным матчем на поле Гронингена! Хозяевам хватит любой победы, чтобы забрать вторую путевку в Эредивизи. Первым повышение оформил Виллем ІІ.

Pitch invasion at Roda JC as the fans thought the club is promoted to the Eredivisie. BUT in a separate game, Groningen scores a 95th goal to deny Roda's promotion dream.



Roda plays Groningen next week. The winner will be promotedpic.twitter.com/CQjZYxwWYs — World Soccer Talk (@worldsoccertalk) May 3, 2024

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