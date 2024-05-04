Фанаты выбежали на поле праздновать фантомный выход в элиту – конкурент спасся на 90+5 и назначил "смертельную битву"
Во втором дивизионе Нидерландов произошла курьезно-драматичная история.
Болельщики Роды искренне поверили, что их команда оформила повышение в Эредивизи за тур до финиша.
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"Желто-черные" уверенно обыграли Камбюр 2:0 и слышали отличные новости из параллельного матча Гронингена. Главный конкурент минимально уступал Телстару вплоть до компенсированного времени. Нетерпеливые фанаты Роды массово выскочили на поле и начали праздновать.
И вдруг поступает шокирующая новость – Гронинген сравнял на 90+5-й минуте! "Бело-зеленая Армия" сократила отставание до трех очков и еще имеет шанс обойти Роду в последнем туре благодаря лучшей разнице голов. Перца ситуации добавляет тот факт, что именно эти команды завершат чемпионат 10 мая очным матчем на поле Гронингена! Хозяевам хватит любой победы, чтобы забрать вторую путевку в Эредивизи. Первым повышение оформил Виллем ІІ.
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