Жирона имеет хорошие новости из лазарета перед матчем 33-го тура Ла Лиги против Лас-Пальмаса.

Виктор Цыганков восстановился и уже занимался в общей группе. Янхель Эррера выполнял лишь часть упражнений, а Кристиан Стуани продолжает работать индивидуально.

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Цыганков из-за травмы пропустил 2 тура чемпионата, в которых Жирона проиграла Атлетико (1:3) и разгромила Кадис (4:1). Проблемы со здоровьем преследуют украинца весь сезон, хотя это не мешает ему стабильно демонстрировать качественный футбол. Виктор оформил 6 голов и 4 ассиста в 28 матчах.

Следующая игра для Жироны – выезд к Лас-Пальмасу 27 апреля. Подопечные Мичела еще имеют шанс забрать второе место у Барселоны, до которой всего 2 очка.





| Tsygankov entrena con normalidad.

️ | Yangel Herrera hace algunos ejercicios.

| Stuani solo completó el entrenamiento.



️ | Borja García se pierde lo que queda de año. https://t.co/a41uB19ZC6 — Golmunio Girona ? (@GolmunioGirona) April 23, 2024

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