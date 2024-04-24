Цыганков появился на тренировке Жироны – известно состояние украинца
Жирона имеет хорошие новости из лазарета перед матчем 33-го тура Ла Лиги против Лас-Пальмаса.
Виктор Цыганков восстановился и уже занимался в общей группе. Янхель Эррера выполнял лишь часть упражнений, а Кристиан Стуани продолжает работать индивидуально.
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Цыганков из-за травмы пропустил 2 тура чемпионата, в которых Жирона проиграла Атлетико (1:3) и разгромила Кадис (4:1). Проблемы со здоровьем преследуют украинца весь сезон, хотя это не мешает ему стабильно демонстрировать качественный футбол. Виктор оформил 6 голов и 4 ассиста в 28 матчах.
Следующая игра для Жироны – выезд к Лас-Пальмасу 27 апреля. Подопечные Мичела еще имеют шанс забрать второе место у Барселоны, до которой всего 2 очка.
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