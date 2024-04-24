"Футбол 24" анализирует поединок 29-го тура АПЛ между Арсеналом на Челси (5:0), в котором на поле вышли сразу двое украинцев. Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.

Накануне в лондонском дерби Арсенал нанес Челси крупнейшее поражение в истории столичных противостояний, уничтожив команду Почеттино пятью точными выстрелами. Счет мог быть еще более издевательским, если бы не реакция Джордже Петровича и упущенные моменты "канониров".

Провальный для Челси поединок Михаил Мудрик начал в основе, а вот Александру Зинченко уже третий матч подряд не нашлось места в стартовой одиннадцатке Артеты. Украинский защитник появился на поле уже в конце встречи, зато успел запомниться несколькими выдающимися пасами и унижением капитана "синих" Конора Галлахера, которому между ног пустил мяч пяткой. Мудрик в свою очередь получил сокрушительную прессу от британских обозревателей. Смотрите обзор и анализ украинского дерби в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Мудрик выполнил худший ход в истории – Почеттино определил статус украинца, фанаты сравнивают с Роналду, СМИ защищают