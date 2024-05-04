"Управлять командой с такими игроками – это немного другое. Обмен мнениями осуществляется в офисе с глазу на глаз. Каждый из них крайне индивидуален. С таким подбором нестандартных игроков малейшая реакция, малейший взгляд, неуместная улыбка или жест обсуждаются в международных масштабах.

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Например, во время нашего первого матча Лиги чемпионов против Ювентуса. Мы выигрываем, и я чувствую, что в конце надо снимать Месси. Не для того, чтобы выпустить кого-то лучше, а просто поберечь Месси физически. Мне этот выбор показался логичным. После матча мне все рассказывают, что Месси впервые сняли с поля в матче Лиги чемпионов. Именно здесь вы осознаете, что тренируете игроков, которые гораздо больше, чем просто игроки.

Они абсолютно нормальные, простые, доступные, профессиональные люди. Я был одержим идеей объединить их на поле. Я не думаю, что мы когда-то еще увидим такое во Франции. Они были очень эффективными как в игре, так и в инвестициях, но в феврале мы потеряли Неймара. Многие забывают об этом. Я же ни о чем не жалею", – резюмировал Гальтье в интервью L'Équipe.

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