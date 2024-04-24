В перенесенном матче 29-го тура Вулверхэмптон на своем поле уступил Борнмуту (0:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Вулверхэмптон и Борнмут подошли к очной встрече с негативной статистикой: "волки" не знали вкуса побед в последних пяти матчах, а "вишни" – в трех. Обе команды уже гарантировали себе сохранение прописки, однако поединок имел особый принципиальный привкус – Забарный и Ко играли против своего бывшего тренера Гэри О'Нила.

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К слову, украинский защитник традиционно вышел в основе, не нарушая уже устоявшуюся традицию – играть в каждом матче текущего сезона от звонка до звонка.

На 6-й минуте гости должны были выходить вперед – Семеньо мощно пробивал в угол ворот, но Жозе Са в сумасшедшем прыжке сумел перевести на угловой. Через мгновение Сенеси головой замыкал навес во вратарскую, однако попал в перекладину. Чуть позже уже Марк Траверс стал героем эпизода, спасая ворота Борнмута после удара Сарабии в правый угол.

В середине тайма "вишни" создали два убийственных момента: сначала Керкез бил в правый угол, а затем Клюйверт убежал один на один, но чудом не смог переиграть Са, который в этом матче поймал кураж.

Борнмут в первом тайме выглядел острее, больше "висел" на воротах соперника, но Вулвз убегали в стремительные контратаки. Обе команды не чурались бить при первой лучшей возможности, надеясь на удачу. В конце тайма Борнмут все-таки достиг своего: Клюйверт отдал на Керкеза на левом фланге, тот прострелил во вратарскую, Килман остановил мяч, который сразу же отправил в сетку Семеньо.

После перерыва Сенеси наносил удар из пределов штрафной, Клюйверт подставил ногу, мяч изменил траекторию и Са повезло, что сфера полетела именно туда, где стоял кипер. Борнмут продолжил давить: Семеньо опасно бил с дальней дистанции, но защитник успел подставить ногу и выбил на угловой. После розыгрыша стандарта Сенеси из района одиннадцатиметровой отметки пытался добить сферу, но мяч срезался с ноги и прошел мимо левой стойки.

На 65-й минуте одна из немногочисленных атак Вулверхэмптона принесла плоды: Семеду навесил с левого фланга, Забарный потерял Хи Чхан Хвана и тот головой вколотил сферу в сетку. Илье повезло, что VAR зафиксировал гол в атаке.

Вскоре украинец едва снова не "привез" в свои ворота, когда в борьбе с Куньей в самый ответственный момент поскользнулся и упал – повезло, что никто из партнеров Матеуса не успел на прострел.

На последние 10 минут Борнмут остался в меньшинстве – Керкез грубо скосил Догерти и увидел перед собой красный свет. Арбитр воспользовался подсказками VAR и... оставил приговор в силе. На 10-й добавленной Килман сумел сравнять, добив мяч с близкого расстояния, но боковой арбитр зажег офсайд. Видеоповтор подтвердил предыдущее решение арбитра.

Борнмут выстоял и, заработав 45 очков, поднялся на десятую строчку турнирной таблицы АПЛ. Вулверхэмптон с 43-мя пунктами опустился на двенадцатое место.

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