Руководство “сливочных” не собирается обещать украинцу роль основного кипера на следующий сезон, утверждает Defensa Central.

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Во время переговоров Лунина предупредили, что ему, вероятнее всего, придется возвращаться в запас после полного выздоровления Тибо Куртуа. Если же Андрей не подпишет новый контракт, то его точно будут продавать ближайшим летом. Аппетиты Реал немаленькие – 40 млн евро. Больше в истории платили только за 4 киперов, а рекорд (80 млн евро) удерживает Кепа Аррисабалага, которого Лунин "сожрал".

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний украинец провел 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз сохранил владения "сухими". Действующий контракт Лунина завершается летом 2025-го, а Transfermarkt вешает ему значительно более скромный ценник – 16 млн евро.

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