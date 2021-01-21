Наши за границей

Андрей Лунин дебютировал за Реал в официальном матче. Все завершилось трагически: украинец пропустил два гола от представителя третьего дивизиона, а Мадрид сенсационно вылетел из Кубка Испании. Теперь 21-летний голкипер рискует снова надолго остаться без игровой практики.

Другие звезды сборной Украины выступили лучше. Руслан Малиновский хоть и не помог Аталанте победить, но вышел в старте и выиграл "дерби" у россиянина. Александр Зинченко мчится за "золотом" с Манчестер Сити. Гвардиола попытался посадить украинца в запас, но пришлось спасать им ситуацию еще в первом тайме.

Андрей Ярмоленко сыграл за Вест Хэм накануне. Он осуществил мечту Мойеса, отдав первый ассист в АПЛ. Мы собрали оценки английской прессы для Ярмолы.

Украина

"Шансы очень большие": Андрей Павелко рассказал, как Украина планирует бороться за матч со Швейцарией. Андрей Шевченко пригласил в тренерский штаб сборной Украины еще одного итальянца, а также неожиданно оказался среди фаворитов на замену Лэмпарду в Челси.

Динамо сообщило о срыве товарищеского матча на сборах в ОАЭ. Шахтер понес первые потери на сборах – один из лидеров оказался в лазарете. Екатерина Монзуль признана лучшим арбитром Украины в 2020 году.

Шахаб получил вариант в Европе – Олимпику предлагают 300 тысяч евро за лучшего бомбардира УПЛ. Агент Анатолия Трубина подтвердил интерес к голкиперу со стороны нескольких клубов.

Европа

Андреа Пирло выиграл первый трофей в тренерской карьере. Ювентус взял Суперкубок Италии, обыграв в тяжелейшем матче Наполи с голами Роналду и Мораты. Рома нарвалась на техническое поражение в уже проигранном поединке Кубка Италии – полное фиаско Фонсеки.

Манчестер Юнайтед благодаря шедевру Погба одолел Фулхэм и вернулся на первую строчку АПЛ. В Бундеслиге состоялись важные матчи. Бавария минимально одолела Аугсбург и закрепилась на вершине Бундеслиги, РБ Лейпциг также победил, а Шальке потерпел очередное фиаско.