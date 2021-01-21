Андрей Лунин сыграл первый официальный матч за Реал – мадридцы потерпели сенсационное поражение от Алькояно (2:1) в Кубке Испании. Обзор игры украинца читайте на "Футбол 24".

Андрей Лунин наконец-то получил шанс в основе Реала. Украинец ждал официального дебюта за Мадрид два с половиной года. Сначала скитался по арендам, а в этом сезоне он в статусе второго голкипера "сливочных" безвылазно сидел за спиной Куртуа.

Лунин вышел в старте Реала на матч Кубка Испании против представителя третьего дивизиона Алькояно. Зинедин Зидан выставил экспериментальный состав во главе с Каземиро, поэтому легкую жизнь нашему вратарю никто не гарантировал.

Реал, конечно, взял мяч под контроль и повел игру в невысоком темпе. Гости строили затяжные атаки, но с созданием моментов возникали проблемы. Каземиро и Иско разгоняли с глубины, а Винисиус и Марсело пытались прорвать фланг. Первого удара пришлось ждать почти 15 минут – с дальним выстрелом Вальверде справился голкипер. С ударом Милитао после углового также.

Лунин в дебюте встречи выполнял чисто декоративную функцию, только иногда подавая мяч защитникам. Кстати, в центре обороны появился еще один дебютант Виктор Чуст. Впервые вступить в игру Андрею представилась возможность на 20-й минуте – он успел на опережение после передачи с фланга.

А ближе к перерыву Лунин по-настоящему спас Реал! Алькояно построил хорошую комбинацию, Хона подал на Мурада, а тот выиграл воздух в штрафной. Наш голкипер в эффектном прыжке вытащил мяч из-под перекладины! Правда, в статистику этот сейв не пошел, ведь арбитр с опозданием зафиксировал офсайд.

Под занавес первого тайма Реал все же открыл счет. Сыграла бразильская связка – Марсело классно накинул в штрафную, а Милитао головой переправил мяч в сетку. После перерыва мадридцы стремились закрепить преимущество, но с дальними ударами Мариано и Лукаса без проблем справился 41-летний Хосе Хуан.

На другом конце поля не очень уверенно сыграл его украинский визави – Лунин пошел на выход при подаче углового и не попал нормально кулаком по мячу. К счастью, все обошлось. А потом возник еще один похожий эпизод, когда украинец выпустил мяч из рук, однако сразу за собой подчистил. Андрей не комплексовал и смело руководил обороной. В трансляции было видно, как он раздает указания.

Реал хотел заблаговременно решить все вопросы – появился даже Бензема. Однако доминирования гостей уже не было. На хороший шанс Винисиуса (не реализовал выход один на один) и Васкеса (не забил головой) Алькояно ответил рядом острых стандартов. Лунину пришлось попотеть.

Украинец выбил мяч с линии ворот, когда соперник хотел исполнить "сухой лист". А потом Андрей еще раз кулаками сыграл на выходе. Но между этими эпизодами пропустил... Пошла подача с углового на ближнюю штангу, Лопес продлил полет мяча дальше, а Сольбес замкнул в пустые ворота. Лунин среагировать не успел.

Мадрид попытался вырвать победу, в одном из эпизодов гости небезосновательно просили пенальти, однако все усилия были напрасными. Алькояно стоял насмерть и перевел игру в овертайм. Лунин во время короткого совещания в перерыве разводил руками и обсуждал эпизоды с Одриосолой.

В дополнительное время голкипер сборной Украины уже не ошибался на стандартах, дважды зафиксировав мяч на втором этаже. Но к его игре на выходах все равно были вопросы. Андрей побежал к линии штрафной на перехват, успел, однако столкнулся с Чустом и выпустил мяч.

Реал остался в большинстве, вышли Кроос, Азар и Асенсио, а голов не было. Голкипер Алькояно творил чудеса, вытаскивая буквально все. А хозяева выбежали в контратаку и вырвали победу! Касанова замкнул передачу Диаките с фланга – Лунин не опередил оппонента... Еще получил за что-то желтую карточку – в трансляции не показали причины. Реал вылетает из Кубка Испании, а Лунин рискует снова надолго остаться без игровой практики.