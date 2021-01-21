Матче за Суперкубок в Европе давно отошли от канонов, превратившись в настоящие мини-турниры – в Испании, например, в финале сошлись вице-чемпион и финалист Кубка. Впрочем, в Италии в текущем сезоне всё должно было пройти по классическому сценарию – чемпион (Ювентус) встречался с обладателем Кубка (Наполи). Кстати, неаполитанцы выиграли Кубок именно в матче против Юве, поэтому туринцам выпал прекрасный шанс оформить вендетту. Кроме того, Андреа Пирло должен был доказывать, что позорное поражение Интеру в последнем туре Серии А было лишь случайностью.

Манчини вступился за Пирло после фиаско Ювентуса в матче с Интером

Ювентус здорово начал поединок, прижав Наполи благодаря интенсивному прессингу и быстрым смещениям с флангов. Правда, первый момент создали неаполитанцы – это Манолас на 6-й минуте замкнул подачу с углового (над перекладиной). Туринцы ответили неточным ударом Роналду после обыгрыша сразу двух защитников, прорывом Кулусевски с последующим выстрелом Артура метров с 20-ти (слишком высоко) и комбинацией с участием Маккени, Кулусевски и Данило на 12-й минуте – в её завершении бразилец пробил с левого края штрафной. Оспина исполнил сейв, а лайнсмен заметил офсайд. В первой трети первого тайма Ювентус владел мячом 66% игрового времени, доминируя на поле.

Наполи сумел проснуться, выровняв игру благодаря проблемам "бьянконери" при перестроениях. Подопечные Дженнаро Гаттузо стали спокойно прорывать прессинг соперника, достаточно быстро начав создавать моменты в ответ: на 17-й минуте Петанья едва не замкнул опасный навес с правого фланга, на 21-й Инсинье выстрелил со штрафного (без проблем для Щенсны), а на 22-й прострел Инсинье привёл к ошибке голкипера на выходе – Лосано мог наказывать, но на подстраховке оказался Кьеллини. Исправиться за свой ляп Щенсны сумел на 28-й минуте, когда защитники позволили Демме ворваться на левый край штрафной и подать во вратарскую – Лосано опередил Данило и пробил головой с шести метров, а Войцех исполнил эффектный сейв.

Ювентус ужасно провёл середину первого тайма, напомнив футбол образца матча против Интера, но в последние 15 минут туринцы сумели вернуть инициативу. Наполи уверенно отбивался, но обострить игру и выйти из-под давления чемпиона команде Гаттузо уже не удавалось. Туринцы могли конвертировать преимущество в гол на 40-й минуте, когда Роналду дали пробить с угла штрафной, однако Криш направил мяч над девяткой. В конце концов, свисток арбитра отправил футболистов на отдых при нулях на табло.

В перерыве Андреа Пирло снял с игры Кьезу, бросив в бой Бернардески. Дженнаро Гаттузо начал без замен, но, очевидно, прогадал с этим решением – Ювентус очень сильно прижал Наполи. Уже на 47-й минуте Маккени ворвался на левый край штрафной и мягко навесил на ближнюю штангу, но Кулусевски головой не смог пробить, а Бернардески сумел только слегка покатить мяч в направлении ворот. Оспина поймал его прямо на линии, а неаполитанцы огрызнулись похожим эпизодом с заблокированным выстрелом Лосано. Туринцы же продолжили обострять: на 51-й минуте дальний удар Бентанкура заблокировали, на 55-й Роналду обокрал Маноласа и перебросил Оспину (по воротам попасть не удалось), а на 60-й Криштиану пробил с дистанции – без проблем для голкипера.

Неаполитанцы так разнервничались, что сами начали привозить моменты. Так, на 64-й минуте Роналду зацепился за отскок в штрафной и прострелил вдоль вратарской, а Манолас в попытке прервать передачу едва не срезал мяч в собственные ворота. Арбитр назначил корнер, подача с которого полетела на ближнюю штангу, срикошетив от Бакайоко прямо на Роналду! Криш стоял в трех метрах от ворот, уверенно расстреляв девятку – 1:0! Еще через пять минут преимущество туринцев удвоить мог Кулусевски, который ворвался на правый край штрафной и нанес мощный удар, но защитники успели накрыть его.

Дженнаро Гаттузо ответил на это заменами, выпустив Эльмаса и Мертенса. Особого улучшения в атакующей игре это не принесло, но туринцы на 70-х минутах также не впечатляли. "Бьянконери" расслабились, за что и были наказаны Мертенсом: Маккени на 78-й замахнулся для выноса мяча из собственной штрафной, но хитрый Дрис подкрался сзади и получил удар по ногам – пенальти! Его взялся исполнять Инсинье. Все ожидали гола, но капитан партенопейцев неожиданно пробил мимо левого угла!

После этого Андреа Пирло провел замены, выпустив Морату и освежив центр поля Адреном Рабьо. Гаттузо в ответ отправил на поле двух нападающих (Политано и Льоренте), однако Ювентус начал откровенно сушить игру. Создать хотя бы один интересный момент в основное время неаполитанцам так и не удалось, а на 90-й минуте Роналду мог и добить Наполи – первый удар с правого края штрафной парировал Оспина, а второй прошел мимо дальней штанги (но там был офсайд).

В компенсированное время Политано мог перевести игру в овертайм, опасно прострелив на Эльмаса и вызвав серию неприятных рикошетов. К сожалению для неаполитанцев, спастись им не удалось, а на 90+5-й минуте туринцы ещё и выскочили в контратаку 3-в-1– в её завершении Куадрадо покатил на Морату, а тот расстрелял ворота. 2:0! Ювентус стал обладателем Суперкубка Италии-2021!

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