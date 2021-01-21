Наші за кордоном

Андрій Лунін дебютував за Реал в офіційному матчі. Все завершилося трагічно: українець пропустив два голи від представника третього дивізіону, а Мадрид сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії. Тепер 21-річний голкіпер ризикує знову надовго залишитися без ігрової практики.

Інші зірки збірної України виступили краще. Руслан Маліновський хоч і не допоміг Аталанті перемогти, але вийшов у старті та виграв "дербі" в росіянина. Олександр Зінченко мчить по "золото" з Манчестер Сіті. Гвардіола спробував посадити українця в запас, але довелося рятувати ним ситуацію ще в першому таймі.

Андрій Ярмоленко зіграв за Вест Хем напередодні. Він здійснив мрію Мойєса, віддавши перший асист в АПЛ. Ми зібрали оцінки англійської преси для Ярмоли.

Україна

"Шанси дуже великі": Андрій Павелко розповів, як Україна планує боротися за матч зі Швейцарією. Андрій Шевченко запросив до тренерського штабу збірної України ще одного італійця, а також несподівано опинився серед фаворитів на заміну Лемпарду в Челсі.

Динамо повідомило про зрив товариського матчу на зборах в ОАЕ. Шахтар зазнав перших втрат на зборах – один із лідерів опинився в лазареті. Катерина Монзуль визнана найкращим арбітром України у 2020 році.

Шахаб отримав варіант у Європі – Олімпіку пропонують 300 тисяч євро за найкращого бомбардира УПЛ. Агент Анатолія Трубіна підтвердив інтерес до голкіпера з боку кількох клубів.

Європа

Андреа Пірло виграв перший трофей у тренерській кар'єрі. Ювентус взяв Суперкубок Італії, перегравши у важкому матчі Наполі з голами Роналду та Морати. Рома нарвалася на технічну поразку в уже програному двобої Кубка Італії – повне фіаско Фонсеки.

Манчестер Юнайтед завдяки шедевру Погба здолав Фулхем та повернувся на першу сходинку АПЛ. У Бундеслізі відбулися важливі матчі. Баварія мінімально здолала Аугсбург і закріпилась на вершині Бундесліги, РБ Лейпциг також переміг, а Шальке зазнав чергового фіаско.