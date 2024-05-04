Реал переиграл Кадис в 34 туре чемпионата Испании. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Карло Анчелотти оставил Андрея Лунина в запасе на игру против "желтой субмарины". Место в воротах занял Тибо Куртуа, который сыграл впервые с августа. Бельгиец несколько раз спасал Реал от пропущенного гола.

Реал разгромил Кадис и шагает к чемпионству – Куртуа вернулся фантастическим сейвом, Беллингем приблизился к Довбыку

"Сливочные" довольно легко переиграли Кадис. Открыл счет великолепным ударом Браим Диас. Удвоил преимущество Беллингем с передачи, который оформил свой 18 гол в Ла Лиге. Впервые в чемпионате Диас оформил гол+пас в одном матче за "сливочных". А точку в игре поставил Хоселу.

Реал после победы опережает Барселона на 14 очков. Кадис остался в зоне вылета с 26 баллами.