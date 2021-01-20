Андрей Ярмоленко отыграл полчаса в поединке 18-го тура АПЛ против Вест Бромвича и приобщился к победному голу. Как оценили игру вингера сборной Украины – в материале "Футбол 24".

Андрей Ярмоленко отличился первым результативным действием в Английской Премьер-лиге 2020/21. Выйдя на замену в середине второго тайма матча 18-го тура против Вест Бромвича, украинец отдал голевой пас на Майкла Антонио уже через 4 минуты после появления на поле. Данный забитый мяч стал победным – как следствие, Вест Хэм набрал очередные 3 очка и поднялся уже на 7 место турнирной таблицы, находясь вплотную к зоне Лиги чемпионов. У "молотов" 32 пункта – тот же Ливерпуль оторвался лишь на 2 очка, но еще имеет игру в запасе.

Первый ассист Ярмоленко в сезоне АПЛ в видеообзоре матча Вест Хэм – Вест Бромвич – 2:1

Украинский вингер стал одним из главных творцов победного гола. Ярмоленко выиграл верховую борьбу и скинул мяч на линию вратарской, откуда Майкл Антонио отличным ударом в падении расстрелял ворота. Это первое результативное действие Андрея в текущем чемпионате Англии. Поединок с Вест Бромвичем стал для нашего футболиста 11-м в АПЛ 2020/21, но количество игровых минут не слишком впечатляет – только 276 в чемпионате. Еще набралось 270 минут в Кубке Лиги и 68 – в Кубке Англии (в последнем Вест Хэм еще продолжает борьбу).

В целом, текущий сезон пока складывается довольно удачно для команды Дэвида Мойеса. Лишь во второй раз в своей истории "молоты" выиграли все 4 стартовых матча года, а после первого круга чемпионата набрали 32 очка – лучший показатель на данном этапе сезона за все время существования клуба.

Английские СМИ и статистические порталы традиционно оценили игру футболистов обеих команд во вчерашнем матче. Ярмоленко получил средние баллы в составе Вест Хэма абсолютно от всех изданий. Например, в Sofa Score поставили украинцу 7.1 – Андрея оценили выше, чем Боуэна, который отметился забитым мячом (6.6). Бросается в глаза абсолютная точность передач от украинца – все 100% его пасов нашли адресата. Правда, их было всего 9 – не слишком серьезный показатель за почти полчаса игры.

Также в активе Андрея один удар в створ ворот (Джонстон без проблем забрал мяч), одно из трех выигранных единоборств и один созданный голевой момент. В пассиве – 3 потери мяча и ни одной (!) попытки дриблинга. Согласитесь, не попробовать хотя бы раз обыграть своего соперника – не слишком типично для Ярмоленко.

Эксперты из WhoScored были солидарны с коллегами – 7.0 для вингера сборной Украины. Но здесь уже Джаррода Боуэна оценили несколько выше (7.2). Лучшим в матче безапелляционно стал Майкл Антонио – автор победного гола Вест Хэма получил 7.9. К слову, 30-летний нападающий второй раз за несколько дней забивает решающий мяч, который приносит "молотам" 3 очка. Вот кого так не хватало команде Дэвида Мойеса в ноябре-декабре!

Портал Football.London поставил Ярмоленко "семерку" – лучший балл среди трех игроков, которые вышли на замену, но средний во всей команде. "Кроме голевого паса на Майкла Антонио, ничем особым не запомнился. Правда, ассист уже через 4 минуты после выхода на поле – это именно то, что хотел получить Мойес", – логический и прогнозируемый вердикт для украинца.

"Семерку" Ярмоленко получил и от Eurosport – тоже самая высокая оценка среди всех резервистов. А вот Sky Sports был суровым к Ярмоленко, поставив ему посредственную "шестерку". 6.9 от Football Critic – такой же балл и у Боуэна, который отыграл весь поединок.

Абсолютно все издания назвали главным героем поединка Майкла Антонио. Оно и неудивительно – 5-й забитый мяч в 11-ти матчах чемпионата. При этом 2 гола стали победными, третий принес ничью с Манчестер Сити, а четвертый начал избиение Лестера. Лишь гол Майкла в ворота Арсенала не помог Вест Хэму добыть хотя бы очко – поражение 1:2.

За последние несколько лет Вест Хэм потратил десятки миллионов на трансферном рынке – Себастьян Алле, Фелипе Андерсон, Пабло Форналс, да и наш Андрей Ярмоленко обошлись "молотам" в серьезные деньги. Впрочем, команду по-прежнему тянет ветеран Майкл Антонио, за которого в 2015-м выложили скромные 7 млн ​​фунтов, но только на этой неделе он вырвал для "молотов" дополнительные 4 очка. Не говоря уже о 10 голах в прошлом чемпионате, которые во многом помогли Вест Хэму сохранить прописку в элитном дивизионе Англии.

Збірна України на Євро-2020: без Луніна та Коноплянки, але із Зубковим – якою буде команда Шевченка?