"Я уверен, что наша сборная сделала все возможное, чтобы игра со Швейцарией состоялась. Я благодарен игрокам и тренерскому штабу, что до конца шли к цели. Наша задача – вернуть в спортивное русло этот вопрос. Не могу сейчас раскрывать многие наши юридические моменты, но шансы очень большие.

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Не только прецедент Ювентуса и Наполи, но и другие примеры в истории футбола при пандемии дают неплохие шансы. Над кейсом работает группа юристов международников из Швейцарии, Испании, США и Украины. Уверен, что мы привлечем все наши доводы, они у нас готовы. Могу сказать болельщикам, что наша позиция сильная и уверенная", – сказал Павелко в программе "Головна команда. Різдвяні підсумки".

Напомним, слушание дела по матчу Швейцария – Украина в CAS состоится 16 февраля.

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